Filha de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, Alessa prestou homenagem ao pai, que morreu nessa sexta-feira (26), aos 51 anos, após complicações de um câncer. Grávida da primeira filha, Maria Alice, a mulher, de 31 anos, revelou como o pai reagiu à sua gestação.



“Você me ensinou tanto… Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você. Vou contar para a Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto ela. Que fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela estava me machucando, que quando eu chegava em casa, o primeiro beijo tinha se tornado o dela, depois que era o meu. Ah, Maria, eu tenho tanto para te contar sobre o seu avô”, disse Alessa em publicação neste sábado (27) no Instagram.

Anderson Leonardo deixa outros três filhos, além de Alessa: Leozinho Bradock, Rafael Phelipe e Alice, de 3 anos, e uma neta, Andressa, de 5 anos.



O vocalista do Molejo lutava contra o câncer desde 2022, quando foi diagnosticado com a doença rara. Ele estava internado em estado grave desde o dia 24 de março no Hospital Rio Mar, no Rio de Janeiro. Anderson Leonardo era um dos principais nomes do samba carioca. Ele liderava o grupo Molejo desde 1993, quando o grupo estourou com o hit “Brincadeira de Criança”.