Seu Jorge ficou entre os assuntos mais comentados na internet, nesta terça-feira (23), ao surgir nas redes sociais utilizando um fone pra lá de esquisito. O modelo vem com um purificador de ar acoplado e é indicado para a prática de exercícios físicos.



“Hoje é dia de São Jorge. Feliz dia para todos. Continuando treinando, já já tenho uma corrida em São Paulo! Obrigado meu Rio de Janeiro.”, escreveu ele.



O fone utilizado pelo cantor é o Dyson Zone, que conta com um cancelamento ativo de ruído e conta ainda com o purificador acoplado na região do rosto. Nos Estados Unidos, o acessório é vendido por US$ 949, o equivalente a R$ 5 mil.



De acordo com a fabricante, o acessório remove até 99,97% das partículas do ar, incluindo bactérias.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seu Jorge (@seujorge)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seu Jorge (@seujorge)

">