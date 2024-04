Juliano Salgado é presidente do Conselho Diretor do Instituto Terra, que se dedica à conservação e recuperação do meio ambiente

Juliano Salgado, presidente do Conselho Diretor do Instituto Terra, participa do Sempre um Papo desta quarta-feira (24/4), às 19h30, para falar sobre a ação do instituto na recuperação ambiental de áreas degradadas, com base em suas vivências na ONG fundada pelos seus pais, Lélia Deluiz Wanick Salgado e o fotógrafo Sebastião Salgado.

Atualmente, Juliano trabalha com recuperação de áreas degradadas, como é o caso da Bacia Hídrica do Rio Doce. A região, importante para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do país, foi impactada com o rompimento da barragem de rejeitos de mineração Fundão, da Samarco, em Mariana, em novembro de 2015.

O Sempre um Papo será realizado no teatro da Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso pelo Sympla.

Com Wim Wenders, Juliano Salgado dirigiu o documentário “O sal da terra”, sobre a trajetória de Sebastião Salgado. O filme aborda do início da carreira do fotógrafo, com trabalhos em Serra Pelada, o registro da miséria na África e no Nordeste do Brasil, até sua obra mais importante, "Gênesis".

O filme recebeu o Prêmio Especial do Júri, em Cannes, e o Prêmio da Audiência, em San Sebastian, além de ter sido indicado ao Oscar de melhor documentário, em 2015. Fundado em 1998, o Instituto Terra se dedica à conservação e recuperação do meio ambiente.