A semana que começa neste domingo (21/4) promete emoção de sobra aos fãs de novelas mexicanas e, especialmente, aos telespectadores do SBT/Alterosa. Nesta segunda-feira (22/4), às 15h, estreia na emissora de Silvio Santos “Contigo sim”, produzida por Ignacio Sada Madero para a Televisa. O folhetim é o escolhido para substituir a também mexicana “Minha fortuna é te amar”, que segue exibindo os capítulos finais, às 15h30.



“Contigo sim” conta o drama de Ángela (Alejandra Robles Gil), uma enfermeira e estudante de medicina que mora no litoral. Lá, ela conhece Álvaro (Danilo Carrera), com quem se casa. Logo, o jovem marido a abandona e foge para a Cidade do México. Irrequieta, Ángela decide ir atrás do traidor. Conhece Leonardo (Brandon Peniche), por quem se apaixona. Assim, a protagonista corre em busca de seu amor verdadeiro.



A trama começa mostrando a vida da protagonista ainda criança. Filha única, Ángela vive com os pais no litoral. A menina, já nos primeiros anos de vida, enfrenta grandes dramas. O pai, pescador, morre; a mãe enlouquece com a perda do marido, desaparece no mar e é dada como morta.



Com a tragédia familiar, Ángela é criada pela avó. Vira e mexe, tem a certeza de que sua mãe está viva, pois nunca encontraram o corpo. Ou seja, “Contigo sim” terá drama, paixão, vingança, ingredientes que não podem faltar aos folhetins mexicanos.



Ivete Sangalo

Se na segunda tem estreia, o domingo também não fica para trás no SBT/Alterosa. Na manhã de hoje, às 11h15, Celso Portiolli vai receber Thullio Milionário, do hit “Casca de bala”, além, claro, de apresentar o tradicional “Passa ou repassa”. No game, os jornalistas Marcão do Povo e Márcia Dantas prometem muita torta na cara.

Leia também: Mineiro André Senna conquista espaço na televisão, cinema e teatro

Já à tarde, Eliana, no quadro “História de vida”, receberá o baiano Léo Santana. Da infância no Bairro Boa Vista do Lobato, periferia de Salvador, até o estrelato, o cantor terá sua vida contada no palco.

A esposa Lorena Improta, a filha Liz e Ivete Sangalo, além da mãe e amigos, declaram amor por ele. O “Gigante” ou “GG”, como é apelidado, dono do hit “Zona de perigo”, tem mais de 2,3 bilhões de views nas redes sociais.



Monteiro Lobato

Outro destaque da programação do SBT/Alterosa neste domingo é o quadro “Câmeras escondidas”, na 72ª Semana Monteiro Lobato, que tem como tema “Entre mitos, palavras e fantasias – Celebrando o folclore lobatiano”. A pegadinha será exibida no “Programa Silvio Santos”, apresentado por Patricia Abravanel.



Inspirada em “A chave do tamanho”, obra infantil de 1942, a pegadinha vai mostrar um grupo de crianças liderado pelos personagens Emília (Débora Gomes) e Visconde de Sabugosa (Vinícius Loyola). Sem saber, eles são instruídos a acionar chaves em um cenário e levados a três salas personalizadas que os fazem “crescer” e “diminuir” de acordo com a proporção dos móveis.



No livro de Monteiro Lobato, a boneca Emília, preocupada com os efeitos catastróficos da Segunda Guerra Mundial, decide visitar a Casa das Chaves, local onde se regulam todas as coisas do mundo. Lá, ela pretende desligar a chave do conflito, mas acaba mexendo com a chave do tamanho, diminuindo toda a humanidade por acidente.



No caminho de volta ao Sítio do Picapau Amarelo, ela precisa lidar com as dificuldades do novo tamanho, ao mesmo tempo em que aprende a se relacionar com as pequenas criaturas da natureza.

Já no palco do programa, Patricia Abravanel entra no ritmo do pagode e recebe importantes nomes do gênero musical, entre eles Chrigor, Netinho de Paula, Márcio Art e Jeito Moleque. (Com Cecília Amaral*)

* Estagiárias sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro