Em uma viagem no tempo, o espetáculo “Nas ondas do rádio” transporta os espectadores para a era de ouro da radiodifusão brasileira – dos anos 1930 a 1950. O musical tem única apresentação neste domingo (21/4), em BH, no Centro Cultural Unimed- BH Minas.



“Retratamos uma programação da Rádio Nacional dos anos 1950, a maior emissora de rádio do Brasil. Trazemos para o palco homenagens a grandes artistas da época, como Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Cascatinha & Inhana, Alvarenga & Ranchinho, entre outros”, afirma o produtor Luiz Fernando Duarte.



“Fizemos também a encenação do último capítulo da primeira radionovela do Brasil, que foi ‘Em busca da felicidade’. Representamos os comerciais da época, que trazem nostalgia para quem está assistindo, e os quadros de humor, como o ‘Alvorada caboclo’ e ‘Balança mas não cai’”, cita.



Montado originalmente pelo diretor Pádua Teixeira, em 2000, o texto ganhou nova montagem pela iniciativa de Duarte, que é também assistente de direção, além de assinar a produção.



“Esse foi o primeiro espetáculo profissional a que assisti na vida. Eu vi a estreia dele numa quarta-feira e, na sexta, eu já estava lá, trabalhando e recolhendo os ingressos na portaria. A partir daí, começa a minha história com o teatro. Depois, recebi do Padinha (Pádua Teixeira) o texto e foi aí que resolvi remontar a peça”, conta.



Humor leve

O produtor comenta que não foi necessário adaptar o texto original e diz que o musical continua “usando do glamour e do humor como artimanha essencial”. Ele observa ainda que o fato de ser um teatro de revista permite “explorar tudo isso, com a música cantada ao vivo, os quadros humorísticos e as coreografias. Aproveitamos desse humor mais leve da época, com piadas nas cenas, para retratar tudo isso da melhor maneira possível”.



Ternos, gravatas, vestidos de cetim e outros adornos característicos da época criam a atmosfera do Brasil de 70 anos atrás. “Quando foi feita a costura do espetáculo, decidi comprar da produção antiga boa parte do figurino. Então as pessoas vão ter o privilégio de assistir à originalidade da primeira produção, com os figurinos e cenários como eram”, diz o produtor.



Para ele, “o musical é uma forma de adquirir conhecimento desse tempo, principalmente para o pessoal mais novo, que nasceu num período muito distante desse que retratamos”.

“NAS ONDAS DO RÁDIO”

Texto e direção: Pádua Teixeira. Produção executiva: Luiz Fernando Duarte. Duração: 90 min. Neste domingo (21/4), às 19h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed- BH Minas (Rua da Bahia, 2244- Lourdes). Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 45 (meia social, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível) e R$ 40 (meia), à venda no Sympla.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes



