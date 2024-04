Filha do compositor e contrabaixista Yuri Popoff e da flautista Lena Horta, Diana Horta Popoff chega à terra natal para se apresentar nesta quinta-feira (18/4), às 20h, na Casa Outono, na Região Sul de BH. Sobrinha do músico Toninho Horta, que fará participação especial no show, a cantora, compositora e instrumentista mostra seu terceiro álbum, “Fazer & cantar” (Z Production), lançado na França em 2023.



O disco tem oito canções inéditas feitas em parceria com o escritor, poeta e letrista Márcio Borges, trazendo elementos do jazz, da música moderna e influências do Clube da Esquina. Adotando o nome de Diana HP, a artista se apresentará acompanhada pelos músicos Felipe Continentino (bateria), Allamane (baixo) e Lucas de Moro (piano).



Diana conta que, durante viagem ao Japão, encontrou alguns músicos que deram partida no projeto do disco, totalmente gravado em Paris.



“Na época, estávamos eu e meu marido, o contrabaixista francês de jazz e pop Mathias Allamane, que faz parte do grupo Jazzbastard. Nesse encontro, combinamos mudar um pouco elementos do jazz e fazer algo moderno, dando mais efeito para a voz e a canção”, comenta.

Entre o jazz e o pop

Diana conhece Márcio Borges desde criança. “Acredito, ou melhor, tenho certeza de que ele é o meu eterno parceiro”, afirma. “Ele consegue acompanhar todo esse ritmo do trabalho que vai para o jazz, um pouco para o pop, um estilo que poderíamos chamar de ‘musique du monde’ e que está emergindo nesse novo trabalho.”



A cantora e compositora lembra que tudo começou há alguns anos, quando estava compondo ao piano e morando no Rio de Janeiro. “Na época, fazia aulas de flauta clássica, mas resolvi pegar o piano para me aventurar e descobrir sozinha as harmonias. Comecei a compor e mostrei algumas composições para o Márcio Borges e para o Fernando Brant (1946-2015). Ambos colocaram letras nelas e consegui selecionar algumas para o álbum ‘Algum lugar’ (2013). Nesse primeiro álbum já faço uma homenagem ao Clube da Esquina, com o Marcinho fazendo parcerias comigo.”



O segundo disco dela, “Amor de verdade”, gravado em São Paulo em 2018, contou com mais três parcerias do letrista mineiro. “Este álbum teve a produção artística de André Mehmari e foi lançado também no Japão. Por isso, fiz uma turnê com Toninho Horta em 2019, nos apresentando no Blue Note Tóquio, além de outros lugares. A partir dali, fiquei inspirada para fazer o terceiro disco. Na verdade, o Japão me inspirou bastante e senti ali um amadurecimento das minhas composições e do meu trabalho artístico.”



Ousadia

Na época, Diana já morava em Paris. “Quis fazer uma aventura, um álbum com linguagem mais ousada, mais misturada, tocada por músicos franceses. Então, embarquei em uma nova safra de composições e o Marcinho foi meu parceiro, inclusive na canção que dá título ao disco (‘Fazer & cantar’), lançado em Paris em 2021 e que estou lançando agora no Brasil.”

Leia também: Como Diana HP, artistas mineiras seguem a tradição musical da família



Disponível nas plataformas digitais, o álbum saiu também em vinil e CD. "Meu sonho é poder trazer esse trabalho que foi construído lá fora, mas me trazendo como uma continuidade do Clube da Esquina. Enfim, quem bebeu diretamente nessa fonte e quem está ativando o trabalho e continua com suas inspirações. Homenageio o Clube da Esquina e Minas Gerais, que é a minha terra sagrada”, conclui Diana HP.



DIANA HP

Show nesta quinta-feira (18/4), às 20h, na Casa Outono (Rua Outono, 571 – Carmo). Lançamento do disco “Fazer & cantar”. Ingressos: R$ 40 (preço único), à venda pelo Sympla. Informações: (31) 99906-0624.