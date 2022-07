Yuri Popoff retorna aos palcos de BH para 'show de amigos'

Yuri Popoff apresentará também composições feitas em parceria com Celso Adolfo, Fernando Brant e Murilo Antunes (foto: Lena Horta/Divulgação)

Após algum tempo afastado dos palcos belo-horizontinos, o contrabaixista e compositor Yuri Popoff retorna à capital mineira para se apresentar neste sábado (16/7), às 21h, na Casa Outono. Acompanhando pela flautista Lena Horta e o guitarrista Marcos Garcia, o músico mineiro apresenta versões instrumentais de canções autorais e de compositores como Toninho Horta, Lô Borges e Diana Popoff, entre outros. O show conta ainda com uma convidada especial, sua filha, Diana HP (piano).





O repertório traz também composições de Yuri, feitas em parceria com Celso Adolfo, Fernando Brant e Murilo Antunes, como “Luz do sertão”, “Arraial D’ajuda” e “Batom passado”, entre outras. “Já tem bastante tempo que não me apresento em Belo Horizonte. Acredito até que há muita gente que nem sabe que sou mineiro. É uma boa oportunidade para dizer que sou das Minas, das Gerais, lá do Norte de Minas. Nasci em Espinosa, mas fui criado em Montes Claros, e hoje estou radicado há cerca de sete anos em São Paulo.”





Yuri saiu de BH por volta de 1980, indo morar no Rio de Janeiro, onde viveu por vários anos, trabalhando a sua carreira musical “Lá, fiquei nessa vida de músico, de artista, tocando, trabalhando por vários anos e me apresentando em muitos lugares. Mas acabei fixando a minha residência em São Paulo, porque a minha família, quase toda mudou para lá. Outros se mudaram para a França. Então, metade da família fica na França e a outra em São Paulo”, explica o artista.



Parceria com filha





Yuri estará também na companhia de sua filha, Diana HP, que é compositora, pianista e reside em Paris. “Inclusive, ela está lançando um álbum gravado lá e mixado em Londres, muito bonito, que é o ‘Fazer e cantar’ , com oito músicas feitas em parceria com Márcio Borges”, orgulha-se Yuri. “Também estará comigo a Lena Horta, parceira de sempre. E convidei também um amigão que adoro, que é o Marcinho Garcia, um guitarrista muito legal, competente e muito bom amigo também. Então, é um show de amigos e vamos tocar alguma coisa de composição, de Toninho Horta, do Clube da Esquina... Basicamente é isso, um show mais intimista, sem bateria.”



Beatlemaníaco





Yuri conta que fará 71 anos e garante que está em plena forma e atividade musical. “A gente tem planos, estamos vivos e ainda na ativa. E quando você está vivo, a sua imaginação criativa não para. Continuo compondo bastante e devo fazer um disco com um amigo, um parceiro, mineiro de Alfenas, que é o Heitor Branquinho. Vamos fazer um álbum juntos, uma espécie de homenagem aos Beatles. Aos 71 anos, voltei aos meus 16, porque os Beatles são uma lembrança da minha adolescência.”





Ele lembra que foi criado com as canções de John, George, Paul e Ringo. “E a minha música sempre atravessa os Beatles. E sempre tive vontade de colocar essa minha faceta beatlemaníaca pra fora. Então, vamos fazer uma coisa chegada aos Beatles, mas naturalmente, não exatamente como eles, porém fazer a nossa homenagem. Já compus algumas das canções com o Heitor e a gente vai cantar e dividir isso, ou seja, convidar também algumas pessoas beatlesmaníacas que gostam dos fab four para participar deste trabalho. Inclusive, fiz recentemente um álbum com 10 faixas dos Beatles, porém somente para coro.”



Auto de Natal O artista revela que tem vontade de fazer também um auto de Natal. “Até fiz um para orquestra e coro, mas ainda é um plano que precisa ser ativado. Essa peça está pronta e é um auto de Natal brasileiro, todo baseado nas sinfonias de Reis e para grande coral, orquestras e solistas. Enfim, esse é outro projeto legal. Tudo são planos que, infelizmente, passam por uma questão que é fundamental, ou seja, dinheiro. Então, realmente, saber onde conseguir verba para viabilizar esse projeto, que não é barato. Produzi todos os meus discos, nunca participei das leis de incentivo, sempre banquei tudo que lancei.”





Yuri torce que encontre alguém em Minas para apoiar o projeto. “É uma vertente que é absolutamente mineira, pois tudo é baseado nas folias de Alto Belo, Montes Claros... Essas folias de Minas. Então, é algo que teria que ser viabilizado mesmo em Minas, porque se trata da cultura, da vertente de algo absolutamente mineiro. É uma grande ideia, um grande projeto que, talvez, possamos encontrar alguém que queira contribuir com ele”, acredita o músico.





YURI POPOFF

Show neste sábado (16/7), às 21h, na Casa Outono (Rua Outono, 571 – Carmo). Ingresso: R$ 50. Informações: 99906-0624

O músico diz que ficou muito feliz com o convite da produção da Casa Outono. “Confesso que achei oportuno fazer esse encontro. É muito prazeroso tocar em Belo Horizonte, onde tenho muitos amigos, ainda mais em uma casa tão simpática. Estive lá recentemente, no aniversário do Murilo Antunes, e fiquei encantado com o espaço. No show, vou falar um pouco de mim, naturalmente, e também mostrar algumas das minhas composições, como “Era só o começo o nosso fim’, que já é conhecida do público, e ‘Luz do Sertão, gravada por Selma Reis e Simone Guimarães e por outras cantoras.”O músico ainda faz questão de ressaltar o tom que quer dar à apresentação: “Na verdade, um show intimista, bem chegado, como se a gente estivesse ali em um canto conversando, mostrando as coisas, compartilhando e atualizando algumas pessoas que gostam da minha música, do meu trabalho e de mim. Vamos encontrar, vamos compartilhar e fazer uma troca de amor, através da música, é isso que quero. Como meu aniversário é na segunda, dia 18, vou antecipar um pouquinho e a gente fará uma espécie de comemoração também.”