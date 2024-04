Em meio às intempéries sobre o destino da Sala Minas Gerais nos últimos dias, a Filarmônica se apresenta nesta quinta e sexta (18 e 19/4), às 20h30, com um convidado internacional: o trompetista norueguês Ole Edvard Antonsen, nas séries Presto e Veloce, respectivamente.

“Concertino para trompete”, celebração dos 50 anos de morte do compositor francês André Jolivet, e “Concerto para trompete”, de Hummel, marcam a estreia do trompetista em concerto com a orquestra, trazendo o jazz para a Sala Minas Gerais.

Ainda no programa das duas noites, o humor e perfeição técnica de uma das sinfonias mais maduras de Haydn, a “Sinfonia nº 93”, e “Preto, marrom e bege: Suíte”, uma das poucas obras sinfônicas deixadas por Duke Ellington.

A regência é do maestro Fabio Mechetti. A inteira, à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria local, custa R$ 39,60 (mezanino), R$ 50 (coro), R$ 50 (terraço), R$ 72 (balcão palco), R$ 92 (balcão lateral), R$ 124 (plateia central), R$ 160 (balcão principal) e R$ 180 (camarote). Meia-entrada conforme a lei. Informações: (31) 3219-9000.