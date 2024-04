Tempo quente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Acabou às 20h20 desta terça-feira (16/4) a audiência pública sobre a gestão da Sala Minas Gerais. Solicitada pela Comissão de Cultura da Casa, a reunião levou para a sede do Legislativo não só representantes dos órgãos envolvidos no imbróglio - Instituto Cultural Filarmônica (ICF), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (Codemig), Secretaria de Estado de Cultura e Turismo - como também uma espécie de torcida organizada.

As falas da reunião, tanto de parlamentares quanto de representantes dos supracitados órgãos, eram seguidas de palmas (e algumas reações mais fortes) dos diferentes "lados". Os que estavam ao lado da Fiemg e Codemig, dois terços do auditório, e músicos da Filarmônica, que tomavam a parte de trás da sala lotada. O movimento era tanto que o número de pessoas não coube no local. Houve gente assistindo à transmissão do encontro via TV Assembleia em outro auditório da Casa e também em uma sala.

Mesmo com a desistência, anunciada na manhã de hoje, de gerir a Sala Minas Gerais, por meio de contrato de cooperação assinado em 5/4 com a Codemig, Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, compareceu à reunião. Quando terminou sua fala, um terço da plateia, após uma chuva de palmas, deixou o local.