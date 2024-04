Após 12 temporadas, que acompanharam mais de 130 pacientes, uma das séries mais consagradas do Discovery, "Quilos Mortais", ganha sua versão brasileira.





O reality estreia dia 9 de maio na Max, com seis episódios. A série vai acompanhar a vida de nove brasileiros que lutam contra problemas decorrentes da obesidade, como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e mobilidade reduzida.





A série original, "My 600-lb Life" (Minha vida com 600 libras), está disponível na Max e é transmitida pela Record às sextas-feiras.





Enquanto no reality original os pacientes viajam até o Texas para se consultar com o Dr. Nowzaradan, na versão brasileira, cinco médicos vão acompanhar os participantes. Segundo a Max, os especialistas são profissionais em cirurgia bariátrica, cirurgia do aparelho digestivo e metabolismo.





A série vai mostrar a vida de participantes como Carlos, que excedeu a marca dos 300 quilos e passou a ter problemas para se locomover e até respirar, Andrea, que tinha o marido como cuidador principal e Welton, que precisou abandonar a carreira de professor de matemática devido aos problemas de saúde.





Segundo a plataforma de streaming, a série documental também vai abordar a atuação dos órgãos de saúde pública no Brasil nas estratégias de enfrentamento da obesidade.





Enquanto na versão americana só participam pessoas acima de 600 libras (cerca de 270 quilos), no "Quilos Mortais Brasil" não há limite mínimo de peso. A série é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Warner Bros. Discovery.