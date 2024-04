O grande campeão do BBB 24 será revelado na próxima terça-feira (16/4). Até lá, os brothers enfrentam os últimos embates para saber quem chega à final. Isabelle, Davi e Beatriz estão no 20° paredão da edição, que define o top 4 dos participantes no fim da noite desta quinta (11/4).

Na formação da berlinda, na última terça (9/4), Isabelle foi indicada por Matteus, atual líder; Davi foi o mais votado da casa, teve direito a um contragolpe e puxou Beatriz para o paredão.

Segundo o site Votalhada, que reúne os dados de enquetes realizadas em outros portais, a sister e vendedora do Brás é a mais cotada para a eliminação, com 68,73% dos votos, enquanto Isabelle tem 21,80%, e Davi, 9,47%.

Com 4,2 milhões de seguidores no Instagram, no início do programa, Bia rapidamente caiu nos encantos do público e conquistou uma legião de fãs com seu jeito extrovertido. Rumo à reta final do Big Brother, sua possível vitória vem sendo ameaçada por um conjunto de fatores.

Na última segunda (8/4), a sister e Davi protagonizaram discussões durante e após o quadro “Sincerão”, no qual o brother a chamou de “egoísta”. A troca de farpas continuou e seguiu durante a madrugada, com gritos e xingamentos.

Já na noite dessa quarta (10/4), Isabelle, combatente direta de Bia no paredão, protagonizou um momento muito esperado pelos fãs do programa: a concretização do romance com o gaúcho Matteus. Durante a manhã desta quinta (11/4), o nome dos dois esteve entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

A formação do novo casal pareceu agradar o público, que nos últimos dias pode querer ver mais sobre. O Brasil e Beatriz descobrirão o eliminado às 22h25 de hoje. Logo em seguida, acontece a prova do líder e outro paredão será formado. A próxima pessoa a deixar a casa será revelada no domingo (14/4).