Morreu na manhã desta terça-feira (9/4) o "pai da bossa nova mineira" e compositor Pacífico Mascarenhas, aos 88 anos. A informação foi confirmada por Carlos Ferreira Mascarenhas, o Lito, filho do músico.



O velório será realizado nesta quarta (10/4), das 8h às 14h, no Salão Pacífico Mascarenhas do Minas Tênis Clube II (Av. dos Bandeirantes, 2323- Mangabeiras), e o enterro acontecerá às 15h, no Cemitério do Bonfim (Rua Bonfim, 1120, no Bairro Bonfim).

O artista é lembrado como padrinho musical de Milton Nascimento, por suas influências e parcerias com o cantor durante a carreira. Mascarenhas também foi integrante da Turma da Savassi, grupo de jovens que deu nome à famosa área boêmia da Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Pioneirismo



Em 1958, Pacífico Mascarenhas dava o primeiro passo para uma revolução audiofônica no Brasil. Dentre viagens da capital mineira para o litoral fluminense, onde florescia o ritmo transgressor da Bossa Nova, o compositor lançou o LP “Um passeio musical”, primeiro disco independente do Brasil, pela Companhia Brasileira de Discos (CBD).

“Era tudo por minha conta: traslado Belo Horizonte-Rio de Janeiro, aluguel de estúdio, despesas de hotel e produção de 1 mil LPs”, contou ele ao Estado de Minas, em 2013.

Mascarenhas foi o criador, na década de 1960, do projeto Sambacana, responsável pelo lançamento da carreira de Milton Nascimento, Joyce, Toninho Horta, Eumir Deodato e Wagner Tiso. O mineiro foi também um dos compositores que mais escreveu sobre BH, tal como Gervásio Horta e com Celso Garcia, de “Subir Bahia descer Floresta".

Durante mais de seis décadas, nomes como Os Cariocas, Claudete Soares, Eumir Deodato, Isaura Garcia, Tito Madi, Trio Irakitan, Miele, Marilton Borges, Tadeu Franco, Paula Santoro, Luiz Eça (Tamba Trio), Célio Balona e Affonsinho deram voz a canções de Pacífico, como “Pouca duração”, mais de 30 vezes.







Bituca





Em outra entrevista ao EM, em 2022, Mascarenhas rememorou sua duradoura amizade com o “afilhado” Bituca, iniciada em 1963. Milton Nascimento, que hoje tem 81 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas veio para Minas Gerais ainda bebê.

Em Belo Horizonte, conheceu Pacífico, que se encantou por sua voz e foi agente crucial para que o futuro integrante do Clube da Esquina atingisse sucesso inigualável na música popular brasileira.

“Conheci Bituca no início dos anos 1960, quando ele, Wagner, seu irmão Gileno Tiso e mais uns três ou quatro amigos de Três Pontas vieram até minha casa, na Savassi. Na época, tinha certa fama em Minas e no Rio, pois havia gravado o volume 1 do 'Sambacana', pela Odeon, que estava fazendo sucesso. Esse álbum contou com arranjos de Roberto Menescal e com o Eumir Deodato nos teclados, além da cantora Joyce Moreno, então com 15 anos, iniciando a carreira”, relembrou.

Pacífico foi quem levou Bituca, então com 21 anos, e o amigo Wagner Tiso para o Rio de Janeiro. Os dois “conheciam” o Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema e o Leblon apenas pelas canções da Bossa Nova.





Na cidade maravilhosa, o belo-horizontino levou os amigos para gravações na Odeon Records, onde Milton pôde, pela primeira vez, contribuir em um disco. “No estúdio da gravadora Odeon, a voz maravilhosa de Bituca encantou a todos. Ele colocou alguns vocais nas 14 faixas do álbum”, contou.

“O disco 'Muito pra frente' foi lançado em 1965, marcando a estreia oficial de Bituca como solista em um álbum lançado por gravadora”, garantiu Pacífico. Mascarenhas também foi o responsável por apresentar Milton à Elis Regina (1945-1982), que viria a se tornar grande amiga do jovem músico.

Algum tempo depois, em 1967, o mineiro viu Milton Nascimento despontar como uma estrela da música nacional e chamar a atenção do país ao se apresentar no Festival Internacional da Canção (FIC), cantando “Travessia”, parceria dele com Fernando Brant.

Pacífico seguiu sua própria carreira e produziu mais de 180 canções para artistas de todo o mundo. Com a idade avançada, em 2022, o compositor lançou nas plataformas digitais três discos, seus últimos trabalhos autorais, interpretados pela cantora Kay Lyra, o Quarteto do Rio- antigo Os Cariocas- e o pianista, tecladista e arranjador paulista Luiz Giovelli.

Ao fim do mesmo ano, em novembro, Mascarenhas foi uma das participações especiais do último show de Bituca, antes da aposentadoria, realizado e gravado no Estádio Mineirão.

Eterno em bronze

Admirado por artistas de todo o país, o compositor recebeu homenagens nas redes sociais. Paulinho Pedra Azul escreveu: “Um dos precursores da Bossa Nova, Pacífico Mascarenhas, foi tocar no infinito, com Tom Jobim, João Gilberto, Astrud, Leny e tantos outros. Hoje tem festa no céu!”.

Memorável, em 2019, a imagem de Pacífico deu forma a uma estátua de bronze, feita pelo escultor Leo Santana, autor da famosa figura de Carlos Drummond de Andrade, instalada na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Sentado e tocando seu violão, o compositor ficou eternizado na entrada da sede do Minas Tênis 1, na Rua da Bahia, Bairro de Lourdes, em BH, clube no qual ocupou o cargo de Diretor Social durante anos. Querido e admirado por muitos, Mascarenhas deixa um significativo legado para a história da música popular brasileira. (Com Carolina Ramos*)