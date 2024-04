Gaetano Pesce, arquiteto, artista e designer italiano, tido como um dos mais brilhantes de sua geração, morreu aos 84 anos.





O anúncio foi feito em uma publicação no seu Instagram: "É com o coração pesado que anunciamos a morte do visionário criador Gaetano Pesce".





"Ao longo de seis décadas Gaetano revolucionou os mundos da arte, design, arquitetura e os espaços liminais entre essas categorias. Sua originalidade e coragem não são igualados por nenhum", continua o texto.





Ainda segundo o comunicado, o arquiteto enfrentava contratempos relacionados à saúde, especialmente no último ano, mas permaneceu positivo, brincalhão e sempre curioso.





Premiado como o Créateurs Design Awards 2024, Gaetano tem obras expostas em coleções permanentes de museus de prestígio como o MoMA, de Nova York, o Victoria and Albert Museum, de Londres, e o Centre Pompidou, de Paris.





Sua criação mais famosa é a poltrona UP, considerada um símbolo do design contemporâneo e que remete às curvas femininas para fazer uma crítica à opressão contra as mulheres. Há ainda outros importantes trabalhos, como o prédio Organic Building, em Osaka, no Japão, e os lustres gigantes do Palácio de Belas Artes de Lille, na França.





O artista, que vivia em Nova York desde os anos 1980, teve uma trajetória marcada pela visão humanista da arquitetura.