Mingau foi baleado em setembro do ano passado, em Paraty

O músico Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, vai para uma clínica de reabilitação nas próximas semanas, depois de passar por uma cranioplastia para colocar uma prótese na área do osso da cabeça onde foi baleado.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (04/4) por sua filha, Isabella Aglio, num perfil no Instagram dedicado à recuperação do músico.





O baixista foi baleado em setembro do ano passado, em Paraty, quando passava pelo bairro Ilha das Cobras. Ele ficou quatro meses no hospital até receber alta.

O músico foi baleado na véspera de completar 56 anos. Integrante do Ultraje a Rigor desde 1999, Mingau levou um tiro dentro do próprio carro, quando estava acompanhado de um amigo.





Ainda de acordo com a postagem de Aglio, o estado de seu pai é estável e o prognóstico é bom, mas o tratamento de reabilitação será longo.