O legado do mineiro Affonso Ávila, um dos poetas e ensaístas mais importantes do Brasil na segunda metade do século 20, é celebrado no documentário “Cristina 1300 – Affonso Ávila – Homem ao termo”. O filme, que marca a estreia de Eleonora Santa Rosa como diretora, ganha pré-estreia nesta terça-feira (26/3), às 20h30, no Una Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581 – Lourdes), em BH.

Duas sessões ocorrerão simultaneamente em salas exclusivas para convidados. Há cota reservada para o público, que deverá chegar com 60 minutos de antecedência para a retirada gratuita de ingressos.

Poesia singular

O documentário faz um mergulho na poesia construtivista, experimental, crítica e singular de Ávila, que participou do início do projeto de concepção do filme, em 2010, com gravações feitas em sua casa, na Rua Cristina, 1.300, no Santo Antônio, em BH, como também em Ouro Preto, cidade de sua predileção.

O documentário traz leituras do poeta em estúdio. Dois anos antes da sua morte, em 2012, Affonso Ávila manifestou o desejo de tornar o filme realidade. Segundo Eleonora, a ideia principal é apresentar o poeta por ele mesmo, como cidadão comum, e ampliar o interesse das pessoas pela poesia e a instigação que ela provoca.

“Cristina 1300 – Affonso Ávila – Homem ao termo” entrará em cartaz nos cinemas em meados de junho.