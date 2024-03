O cantor e compositor Daniel Junior será a atração desta quinta-feira (14/3), ao meio-dia, do projeto Praça Sete Instrumental. Com curadoria do maestro Marcelo Ramos, a proposta é dar destaque a artistas atuantes na cena de BH, abrangendo estilos musicais variados, como samba, forró, jazz e pop, entre outros.



Este mês, também vão se apresentar o contrabaixista Adriano Campagnani, no dia 21, e o grupo Léo Pires Quarteto, no dia 28.



Mineiro de Pirapora, Daniel Junior promete cantar e tocar canções autorais e de artistas da MPB. “Marcelo Ramos, um grande amigo, me convidou para participar do projeto. Expliquei que não faço apenas com música instrumental, mas ele respondeu: ‘Vai com o seu trabalho autoral, que é muito rico'”, conta Daniel.



Ele estará acompanhado por André Bombom (baixo), Warley Faria (bateria) e Ivan Virgílio (sax e flauta). “Faremos show com duração de uma hora. Será muito legal, ao meio-dia, com a Praça Sete cheia de gente. É uma boa oportunidade para o artista divulgar seu trabalho”, observa o músico.



No final deste mês, Daniel Junior lança o quinto disco de carreira, com 10 faixas autorais inéditas. “Vou mandá-lo para as plataformas digitais talvez no início de abril.” Seu repertório traz ecos da Pirapora natal. “Moro em BH há 28 anos, mas carrego a influência da beira do Rio São Francisco e da cultura do 'Velho Chico'”, diz.



Além de composições próprias, ele promete Clube da Esquina, Ivan Lins e mestres do jazz.



“Toco guitarra, teclados e sax. Minha temática não é o jazz. Porém, como foi um convite carinhoso do Marcelo Ramos para mostrar meu trabalho como compositor e instrumentista, farei um show autoral e mostrarei um pouco das minhas influências”, explica.



Em 1999, o mineiro lançou o álbum “Oculto”; em 2003, chegou “Tô na estrada”; em 2012, foi a vez de “Só pode ser amor”; e, em 2019, do disco “Daniel Junior 20 anos”.

Campagnani e Léo Pires



Com duas décadas de carreira, Adriano Campagnani, atração do próximo dia 21, participou de turnês e gravações com nomes de destaque da música brasileira.



Seu trabalho mais recente, “Instrumental das esquinas” , contou com a participação de Flávio Venturini, Toninho Horta, Wilson Sideral e Lô Borges, entre outros músicos convidados.



O baterista, compositor e produtor Léo Pires, que se apresentará no dia 28, já trabalhou com Beto Guedes, Pato Fu, Wilson Sideral, André Valadão e a dupla Victor & Leo, entre outros artistas.

O maestro e curador Marcelo Ramos ressalta que a ideia do projeto cultural gratuito, realizado pelo Cine Theatro Brasil Vallourec, é gerar novas oportunidades para artistas e destacar a cena instrumental que vem crescendo em Belo Horizonte.



PRAÇA SETE INSTRUMENTAL



Com Daniel Junior. Nesta quinta-feira (14/3), ao meio-dia, no quarteirão fechado da Rua dos Carijós (Praça Sete, Centro). Evento gratuito. O projeto apresentará também Adriano Campagnani, em 21/3, e Léo Pires Quarteto, em 28/3.