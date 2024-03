O jornalista Artênius Daniel lança o catálogo “BH anos 10”, nesta quinta-feira (14/3), n' Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). A festa de lançamento começa às 19h, com entrada franca e direito a um exemplar gratuito do catálogo.

O evento terá como atração musical a fanfarra dos blocos Tico Tico Serra Copo, Bloco do Peixoto e Approach. Também contará com roda de conversa formada por Priscila Musa (pesquisadora em cultura urbana, mídia e memória), Di Souza (maestro do carnaval de BH), Colombiana MC (apresentadora do Duelo de MCs) e Márcia Maria Cruz (jornalista e escritora).

Para encerrar, a festa terá os DJs Guto Lover e Palomita DJ animando a pista com setlist especial incluindo canções da cena musical de Belo Horizonte. “BH anos 10”investiga a cena cultural, urbana, política, ativista da capital mineira ao longo da última década, ou seja, entre os anos de 2010 e 2019. Dividida em 12 capítulos, a obra tem 282 páginas e fotos de Pablo Bernardo.