Jacyntho Lins Brandão, presidente da AML, participa do bate-papo "As línguas do Brasil", nesta sexta

O Festival Literário de Barbacena começa nesta sexta-feira (15/3) e segue com programação gratuita no sábado (16/3), no espaço cultural da Fundação Porphyria (Av. Bias Fortes, 603 – Centro), com atrações para todas as faixas etárias.

Na abertura hoje, às 19h, o presidente da Academia Mineira de Letras (AML), Jacyntho Lins Brandão, conversa com Ângela Laguardia, da Academia Barbacenense de Letras (ABL), sobre “As línguas do Brasil”.

Amanhã, o Espaço Cultural abre as portas às 9h30. A primeira atração é o teatro de bonecos “Marionetes a fio”, às 10h, com entrada franca, porém com limitação para 80 lugares. O espetáculo da Companhia de Inventos é dirigido por Bernardo Rohrmann e Renata França.

A programação segue durante o dia com vários diálogos envolvendo convidados especiais, entre eles Valeska Magierek, Júlia Medeiros, Lido Loschi, Fátima Jorge e Andityas Mouras. Destaque também para o sommelier Flávio Gomes, que vai falar sobre o tema “Um bom vinho harmoniza com um bom livro”. Informações: https://academiadeletrasbarbacena.org.br/.



PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Sexta (15/3)



19h – Abertura da Exposição “Meu santo protetor”, de Geraldo Barroso de Carvalho e Edson Brandão



19h15 – Diálogo: “As línguas do Brasil”, com Jacyntho Lins (presidente da AML) e Ângela Laguardia (vice-presidente da ABL)

Sábado (16/3)

9h30 – abertura para visitação dos estandes



10h – Espetáculo “Marionetes a fio”, da Companhia de Inventos



11h – Diálogo: “A importância e o valor da produção literária para os mais jovens”, com Júlia Medeiros (atriz, escritora, dramaturga, roteirista, compositora e gestora cultural) e Valeska Magierek (escritora e neuropsicóloga). Mediadora: Sonia de Paula Santos (professora)



14h – Diálogo “Os desafios de se produzir uma obra jurídica fora dos grandes centros”, com Vinícius Chaves (Promotor de Justiça), Getúlio Costa (advogado e escritor) e Pedro Henrique Morgado de Sá (advogado e escritor). Mediador: Luciano Alencar da Cunha (advogado e membro da Academia Barbacenense de Letras)



15h – Diálogo: “Influência do teatro na literatura”, com Fátima Jorge e Lido Loschi, do Grupo Ponto de Partida. Mediador. Mediador: Edson Brandão (multiartista e membro da Academia Barbacenense de Letras)



15h45 – Painel: “Quando a Literatura modifica a sociedade: Compreendendo e convivendo com o leitor infantojuvenil”. Convidada: Érica Rosiani Salvador (professora)



16h – Lançamentos dos livros “Brisa”, de Idaleia Silva, e “Cartas ao mar” (Editora Scriptum) e “Cosmonauta” (Aletria), de Mário Alex Rosa. Haverá bate-papo com os autores. O sommelier Flávio Gomes estará presente com “Um bom livro harmoniza com um bom vinho”



17h – Diálogo: “O fim do escritor? Literatura, leitura e redes sociais em conflito”, com Andityas Moura (escritor e membro da ABL). Mediador: Ricardo Salim (membro da ABL). Após a conversa, Andityas lançará sua nova obra, “Estupidez” (Impressões de Minas)