Eliane Giardini elogia a integração do diretor Henrique Sauer com o elenco: "Ele sabe exatamente o que quer"

Muita coisa mudou em “Encantado's”, série da plataforma Globoplay, cujos 12 episódios da segunda temporada já estão no ar. Tem novidade para todo lado. No elenco, entram Eliane Giardini, como Dalva, a vilã da vez, e Evelyn Castro, a influenciadora digital Maria Augusta. Tony Ramos deixou a trama devido a compromissos com outros projetos.

No enredo, o foco não ficará na luta para colocar, de novo, a Joia do Encantado, agremiação dos Ponza, na avenida. As emoções da nova safra de episódios estarão por conta da família carnavalesca.

Entre os personagens, Celso (João Cortez) reserva boa surpresa para o público. Durante a entrevista on-line do elenco, na segunda-feira (11/3), o ator se disse satisfeito com seu trabalho na primeira temporada, mas fez alguns ajustes agora, melhorando a performance de Celso e prometendo surpreender no quarto episódio.

Há novidade também no grupo de roteiristas com a entrada de Hela Santana, que se une a Antonio Prata e Chico Mattoso. A série criada por Renata Andrade e Thais Pontes tem direção artística de Henrique Sauer.

Estreante na atração, Eliane Giardini é só elogios ao diretor, que, segundo ela, oferece tranquilidade ao elenco. “Henrique vai desenhando o personagem junto com você ali, de mãos dadas. Todas as vezes que cheguei para fazer uma cena, ele tinha toda a concepção dela, o que dá para a gente uma rede deliciosa. Fora o que nós concebemos, ainda tem o diretor que sabe exatamente o que quer”, comentou a atriz, lembrando que o fato de a maioria do elenco ter vindo de outra temporada facilita o trabalho, pois esse grupo conhece os personagens e os lugares que ocupam.

Das prateleiras ao samba



Encantado's é o nome do supermercado que se transforma em quadra de escola de samba depois do horário comercial. Os irmãos Olímpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luís Miranda) dividem a gerência. Ela administra o centro de compras, ele a agremiação. Unidos, os irmãos enfrentam as adversidades e tocam os negócios herdados do pai.

Para Luís Miranda, o sucesso da série se deve ao conjunto de coisas interessantes que ela oferece. “Você tem um galã diferente, relações de amor diferentes e tudo isso protagonizado por uma galera preta, que não se viu na televisão. É importante mostrar para as pessoas uma cartela de possibilidades”, observa o ator baiano. “O que falta é boa vontade para empregar a galera preta para fazer várias coisas”, critica.

Jeniffer Dias e Ludmillah Anjos: jovens talentos negros do elenco de "Encantado's" Manoella Mello/Globo/divulgação

Vilma Melo elogia o fato de a série apresentar uma nova geração de intérpretes. Ela destaca a importância das atrizes negras no audiovisual brasileiro – suas primeiras referências vieram de Ruth de Souza, Chica Xavier, Léa Garcia e Zezé Motta, “pulando”, tempos depois, para Zezeh Barbosa. “Daí há um salto, e temos Thaís Araújo, a Sheron Menezzes e Dandara Mariana.”



João Cortez conta que desde o início achou genial a história do supermercado que se transforma em escola de samba. Por isso aceitou o convite para interpretar Celso. “Não é história de uma pessoa só. Cada personagem tem um superpoder. Juntos, viramos os Power Rangers”, brinca.



“ENCANTADO'S”

• Segunda temporada da série nacional, com 12 episódios. Disponível na plataforma Globoplay.