"Oppenheimer", estrelado por Cillian Murphy, volta aos cinemas após ganhar sete estatuetas, incluindo as de melhor filme, melhor ator e melhor direção

Quem quiser maratonar ou rever os principais filmes premiados com o Oscar em 2024 tem até 20 de março para assistir aos vencedores nas salas de Belo Horizonte em programação especial da Rede Cinemark.

A iniciativa Passaporte Oscar garante que, ao comprar ingresso e assistir a dois dos filmes que foram indicados ou levaram a estatueta, ganha-se entrada gratuita para o terceiro filme. São válidas somente as entradas compradas e resgatadas pelo aplicativo da rede ou pelo Ingresso.com.

Para obter o ingresso grátis, basta se dirigir à bilheteria do cinema de preferência e apresentar o comprovante das sessões anteriores. O voucher também deve ser utilizado somente no mesmo período, em salas 2D. Em BH, salas do Diamond Mall, BH Shopping e Pátio Savassi participam da programação.

Os filmes exibidos são: “Anatomia de uma queda” (melhor roteiro original), “Barbie” (melhor canção original), “Os rejeitados” (melhor atriz coadjuvante/Da'Vine Joy Randolph), “Assassinos da Lua das Flores” (10 indicações), “Oppenheimer” (sete estatuetas, incluindo as de melhor filme, melhor ator/Cillian Murphy e melhor direção/Christopher Nolan), “Pobres criaturas” (melhor atriz/Emma Stone) e “Zona de interesse” (melhor filme internacional e melhor som). Mais informações: www.cinemark.com.br/lp/passaporte-oscar.