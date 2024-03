O Conservatório UFMG abre nesta terça-feira (12/3) sua temporada 2024. As atrações previstas para os próximos dias – até a terça que vem (19/3) – integram a programação do 18º Festival de Verão UFMG, em andamento até essa data. A curadoria buscou diversificar os gêneros musicais na série que conta com quatro apresentações.



“O cuidado da UFMG na área cultural e em seus espaços é sempre pelo acolhimento e difusão da diversidade de gêneros e de repertórios musicais, que vão do erudito ao popular”, afirma o professor Fernando Mencarelli, pró-reitor de Cultura da UFMG.

A música erudita, com apresentação de obras de Mozart e Beethoven, é a atração de hoje. O recital fica a cargo do grupo de câmara para cordas e trompa composto pelos músicos Alma Maria Liebrecht (trompa), Elizabeth Fayette e Jovana Trifunovic (violino), Gerry Varona e Nathan Medina (viola) e Elise Pittenger (violoncelo).



Na próxima quinta-feira (14/3), o samba ganha espaço, com apresentação do Thiago Delgado Quarteto, no qual Delegado (violão) tem a companhia de Christiano Caldas (piano), Aloízio Horta (violão) e André Limão Queiroz (bateria e percussão). A cantora e compositora Aline Calixto é a convidada especial da noite.



Déa Trancoso, outra representante da música popular, encerra a semana, com o show acústico “Cartas ao vento”, na sexta (15/2). Trancoso também é pesquisadora e traz para o palco elementos da pesquisa de doutorado que desenvolve na Unicamp. Ela toca o cuatro venezolano.



No encerramento do Festival de Verão UFMG, o coral Ars Nova faz a apresentação “Verão sacro”, sob regência do maestro Lincoln Andrade. “Membra Jesu Nostri’”, de Dietrich Buxtehude, composição que menciona as sete chagas de Jesus, é um dos temas do programa.



Mencarelli observa que a iniciativa de trazer ao público diferentes gêneros musicais nasce também do amplo currículo dos cursos de música da UFMG. “Essa diversidade é muito importante no âmbito acadêmico. Na Escola de Música, por exemplo, temos disciplinas de etnomusicologia que se dedicam à produção musical indígena, afro-brasileira, entre outros. Essa abrangência atravessa também a programação dos eventos da universidade.”



“CONSERVATÓRIO UFMG - TEMPORADA 2024 DE CONCERTOS”

Nesta terça (12/3), às 19h30; na quinta (14/3), às 19h30; na sexta (15/3), às 20h, e na próxima terça (19/3), às 19h30, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534 - Centro). Entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes