Por Thiago Sodré - Thor ficou conhecido no passado como um playboy, filho do sétimo homem mais rico do mundo, ao virar notícia por suas extravagâncias e altas quantias gastas em apenas uma noite pelos bares do país.

O filho do ex-bilionário já foi também considerado um dos melhores partidos da cidade para se namorar e, na juventude, chegou a ser julgado um dos jovens mais bonitos das baladas, namorando nomes famosos como Nicole Bahls e Paola Leça.

Ele ficou conhecido por gastar altas somas de dinheiro na noite carioca. A ostentação fazia parte da rotina do rapaz, que frequentava casas noturnas e desfilava com carros de luxo pela capital fluminense.

No auge da juventude, o primogênito de EIke e Luma chegou a assumir que fazia uso de anabolizantes para sustentar um físico invejável e chegou a pesar 105 kg.

Recentemente, Thor publicou uma foto com seu primeiro filho com Luara Campos, que nasceu em fevereiro deste ano e sua forma física deixou seguidores impressionados.

Com um físico bem menor do que o que era conhecido pelos internautas, calvo e com a aparência mais envelhecida, a aparência do playboy acabou chamando mais a atenção dos internautas do que a foto da própria criança e a fase pacata em que o empresário vive ao lado da esposa.