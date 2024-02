Com inscrições abertas até 24 de junho, o Festival Nacional da Canção (Fenac) chega à sua 54ª edição, desta vez oferecendo premiação no valor total de R$ 240 mil aos vencedores. O primeiro colocado também receberá o Troféu Lamartine Babo. Segundo o idealizador do evento, o empresário Gleizer Naves, o número de inscritos este ano deve superar 2023, quando foram inscritas 1.100 músicas. A abertura será nos dias 26 e 27 de julho, na histórica Tiradentes.



Compositores do Brasil e do exterior podem inscrever quantas músicas quiserem, em qualquer gênero musical, pagando taxa de R$ 20, pelo site www.festivalnacionaçdacanção.com.br. Obrigatoriamente, tanto os intérpretes brasileiros quanto estrangeiros devem cantar a sua música em português. “O Fenac é um festival sem fronteiras e entendemos que o importante mesmo é buscar e incentivar talentos de qualquer parte do mundo”, ressalta Naves.

Além de Tiradentes, as outras etapas do Fenac serão realizadas em Perdões (2 e 3/8), Elói Mendes (9 e 10/8), Três Pontas (16 e 17/8), Coqueiral (23 e 24/8) e Nepomuceno (30 e 31/8). As semifinais e final acontecerão em Boa Esperança, nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

QUALIDADE NO PÓDIO

Criado em 1971, em plena era dos grandes festivais, o Fenac continua fazendo sucesso, seja no Brasil ou no exterior. “Estamos esperando um número maior de inscrições, porque a repercussão do festival do ano passado foi muito grande, principalmente por causa do primeiro lugar ter sido de músicos amapaenses. Muita gente do Norte e Nordeste já está se inscrevendo. O mais importante não é nem o número de inscritos, mas a qualidade das canções”, destaca Gleizer.

Em 2023, a canção vencedora foi “Geandra”, (Enrico Dimiceli e Joãozinho Gomes), interpretada por Ariel Moura, do Amapá; seguida por “A corrente das marés” (Thiago K. e Gregory Haertel), na voz de Bruna Moraes, de São Paulo; e em terceiro lugar “Terra rara” (Mariano Nanon), interpretada por Renan Ribeiro e Mariano Nanon, de Cruzília, no Sul de Minas.

“E nesse aspecto (qualidade das músicas), o Fenac está se aprimorando ano a ano. Em 2023, foi uma dificuldade imensa para os jurados chegarem às cinco vencedoras entre as 10 finalistas”, acrescenta o idealizador do Fenac.

Segundo ele, a abertura do festival em 2024 será novamente em Tiradentes, “porque causou encantamento na própria cidade” e tanto turistas quanto moradores da cidade histórica participaram intensamente do evento no ano passado. “Em 2023, 15 mil pessoas estiveram presentes na Praça da Rodoviária”, acrescenta.

SHOWS E JÚRI

Gleizer Naves explica que na grande final, em Boa Esperança, no Sul de Minas, os shows de encerramento ainda estão em fase de contrato. “Provavelmente, será a banda carioca Biquini (ex Biquini Cavadão). Para Tiradentes, ainda não temos o nome do músico convidado, que será o padrinho. Em 2023, foi compositor e guitarrista Sideral, e foi sucesso."

Segundo o idealizador do festival, uma das metas que ele colocou para a sua equipe foi a de elevar ainda mais a qualidade dos convidados. “Quero um núcleo de jurados de primeira linha, acho que o Fenac precisa disso. Na realidade, a nossa grande dificuldade é financeira, pois o festival é realizado em sete cidades mineiras e, caso fosse em apenas uma, seria bem mais fácil. Mas, graças a Deus, o Fenac continua aí firme, já em sua 54ª edição e melhorando em tudo a cada ano.”

FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Inscrições abertas até 24 de junho pelo site www.festivalnacionaçdacanção.com.br. Taxa: R$ 20. Abertura em 26 e 27 de julho, em Tiradentes. Final em 5, 6 e 7 de setembro, em Boa Esperança.