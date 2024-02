“O discreto charme da magistocracia: vícios e disfarces do Judiciário brasileiro” (Editora Todavia), de Conrado Hubner, será lançado em Belo Horizonte, nesta terça-feira (27/2), às 19h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913 – Savassi). No evento, o escritor e professor vai conversar com Afonso Borges e com os professores da UFMG Thomas Bustamante e Marjorie Marona.

No livro, Conrado, que é colunista da “Folha de S. Paulo”, professor de direito constitucional da USP e pesquisador do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT), reúne uma seleção de 88 textos sobre atores do sistema de Justiça brasileiro. Ele comenta os usos e abusos das cortes superiores, em especial do Supremo.

Na obra, o autor ainda capta as práticas da casta que ele batizou de “magistocracia” – o patriciado autoritário, autocrático, rentista e dinástico que corrompe o sistema jurídico.

E não deixa passar nada: os convescotes em Lisboa e Nova York de juízes vaidosos e negocistas com causas no STF; os ministros que descolam cargos para filhas; os conchavos; os palanqueiros que manipulam sentenças e beneficiam cupinchas; as canetadas monocráticas; os cafunés em Bolsonaro; os habeas corpus a jato para vips; a ardilosa manipulação da pauta do Supremo. Suas crônicas expõem um Judiciário corporativo, servil e pró-ricos.