Ex-atleta de vôlei, Márcia Fu, ex-A Fazenda, agora comentarista do SBT

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu, finalista da última edição do reality A Fazenda (Record), é a nova contratada do SBT.



Márcia será comentarista de casos populares no programa "Tá Na Hora", vespertino comandado por Christina Rocha e Marcão do Povo.



A participação de Márcia no reality da Record foi marcada por memes e algumas brigas com os colegas de confinamento. Ela chegou à final com outros três participantes, mas perdeu para Jaquelline Grohalski.

Durante o reality, Márcia fez parceria com Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa. "Márcia é minha contratada. Temos projetos de criar escolinhas de vôlei para meninas de municípios pequenos do norte e nordeste", falou Marlene à Folha de S.Paulo, na ocasião.