Sandy é convidada especial da apresentação que Andrea Bocelli fará em São Paulo, no Allianz Parque, em 25 e 26 de maio. O show do tenor italiano integra a turnê mundial que celebra os 30 anos de carreira do artista. Esta é a segunda vez que os dois se apresentam juntos na capital paulista. A primeira foi em 2011, quando cantaram "Vivo per lei", música que gravaram em 1997.

Sandy e Bocelli também dividiram o palco em BH e Portofino, na Itália. A turnê será a sexta passagem do tenor pelo Brasil. Ele recebeu seis indicações ao Grammy, o mais importante prêmio da indústria fonográfica.

Em Belo Horizonte, a apresentação de Andrea Bocelli será em 17 de maio, no Mineirão. Os ingressos para o show na capital mineira já estão sendo vendidos. Setor platinum: R$ 2.310 (meia) e R$ 2.541 (meia social); diamante: R$ 2.062,50 (meia) e R$ 2.269 (meia social); esmeralda: R$ 1.897,50 (meia) e R$ 2.088 (meia social); ouro: R$ 1 mil (meia) e R$ 1.100 (meia social); prata: R$ 250 (meia) e R$ 275 (meia social).

A meia social é válida para todos (parte da renda será revertida para a organização Médicos Sem Fronteiras). As vendas são realizadas na loja Eventim, Shopping 5ª Avenida (sem taxa de conveniência), e na plataforma eventim.com.br. (Isabela Faggiani)