"Quando eu estiver com emprego novo, não vou contar. Mas haverá sinais", postou o humorista Warley Santana em sua página no Instagram

O SBT segue se reforçando para a estreia de sua nova programação. A emissora de Silvio Santos contratou Warley Santana, humorista e repórter que ficou conhecido por participar do “CQC” (2008-2015), humorístico da Band. Santana vai atuar no elenco do programa “Chega mais”, atração dedicada ao público feminino que estreia em 11 de março, com comando de Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias.

Warley vai ajudar na criação de quadros de entretenimento, algo que a atração deseja ter para mesclar prestação de serviço com o jornalismo. No “CQC”, seu quadro era o do polêmico assessor de imagem, em que fingia tentar melhorar a imagem de políticos brasileiros.

Ele atuou ainda no programa “O formigueiro”, produzido em 2009 pela Band, e já passou também por RedeTV!, TV Cultura e na Globo, onde fez alguns seriados no Multishow. Além de repórter e ator, Warley atua como ventríloquo. O humorista fez sucesso no teatro em peças que unem a arte com stand-up comedy.

O “Chega mais” é uma das principais apostas do SBT para 2024. A atração vai durar quatro horas e ficará no ar das 9h às 13h, disputando diretamente com o “Hoje em dia”, da Record, e com os programas de Patrícia Poeta e Ana Maria Braga na Globo.