O filme "A sociedade da neve", de J.A. Bayona foi o grande vencedor dos prêmios Goya, a maior distinção do cinema espanhol. Os troféus foram entregues na noite do último sábado (10/2), em Valladolid. O longa levou praticamente tudo – das 13 categorias em que estava indicado, venceu 12.

O drama baseado na história real dos sobreviventes do acidente de avião nos Andes em 1972, que envolveu a prática de canibalismo, foi escolhido como melhor filme, melhor diretor e melhor ator estreante, para Matías Racalt, além de conquistar diversos prêmios técnicos, inclusive o de maquiagem e cabelos – categoria em que foi lembrado também pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

No Oscar, o longa de Bayona concorre ainda a melhor filme internacional. O longa que recebeu o maior número de indicações no Goya (duas a mais que “A sociedade da neve”) – "20.000 espécies de abelhas", da estreante Estíbaliz Urresola Solaguren – só triunfou em três categorias: melhor diretora estreante, roteiro original e atriz coadjuvante, para Ana Gabarain.

Outro destaque da noite de gala do cinema espanhol, apresentada por Ana Belén, Javier Ambrossi e Javier Calvo, foi "Meu amigo robô", de Pablo Berger. A produção ganhou como melhor animação e melhor roteiro adaptado, de graphic novel da norte-americana Sandra Varon. O filme também disputa o Oscar de melhor animação, mas tem pela frente o favorito "O menino e a garça", do japonês Hayao Miyazaki.

O longa francês "Anatomia de uma queda", de Justine Triet, que concorre ao Oscar em cinco categorias, incluindo melhor filme, ganhou o Goya de melhor realização europeia (a Academia Espanhola divide a categoria melhor filme estrangeiro em dois recortes: o ibero-americano e o da Comunidade Econômica Europeia).

Esta edição do prêmio ocorreu em meio a acusações de violência sexual no meio cinematográfico espanhol. Os dias que antecederam a premiação foram monopolizados por denúncias de abusos sexuais contra dois diretores, Carlos Vermut (premiado com a Concha de Ouro no festival de San Sebastián em 2014) e o menos conhecido Armando Ravelo.

Isso provocou um momento de catarse que tem sido comparado ao #MeToo, o movimento que surgiu nos Estados Unidos em 2017 para protestar contra as agressões sexuais, após a série de denúncias contra o produtor Harvey Weinstein, que acabou sendo condenado à prisão por estupro.

Denúncias de abuso

As denúncias contra Vermut e Ravelo levaram o ministro da Cultura espanhol, Ernest Urtasun, a admitir, na última sexta-feira (9/2), na rede televisiva La Sexta, que existe "um grave problema de agressões sexuais e violência sexual também no mundo da cultura". Por essa razão, seu ministério anunciou a criação de uma unidade de atendimento às vítimas destes crimes na indústria cultural.

O presidente da Academia Espanhola de Cinema, Fernando Méndez-Leite , expressou, durante a cerimônia de premiação, a condenação da instituição a "qualquer abuso ou violência exercida contra as mulheres", tal como o fizeram as mulheres do conselho de administração da Academia, por meio de sua vice-presidente, Susi Sanchez . "Que a igualdade seja a norma e não a exceção", disse ele. (Com Agência France-Press)

VENCEDORES DA NOITE

Confira a lista dos ganhadores das principais categorias do Goya



Melhor filme: "A sociedade da neve"

Melhor direção: J. A. Bayona, por "A sociedade da neve"

Melhor ator principal: David Verdaguer, por "Eles sabem disso"

Melhor atriz principal: Malena Alterio, por "Ninguém dorme"

Melhor ator coadjuvante: José Coronado, por "Feche os olhos"

Melhor atriz coadjuvante: Ane Gabarain, por "20.000 espécies de abelhas"

Melhor roteiro adaptado: Pablo Berger, por "Meu amigo robô"

Melhor roteiro original: Estibaliz Urresola, por "20.000 espécies de abelhas"

Melhor direção de arte: Alain Bainée, por "A sociedade da neve"

Melhor edição: Andrés Gil e Jaume Martí, por "A sociedade da neve"

Melhor fotografia: Pedro Luque, por "A sociedade da neve"

Melhor diretor estreante: Estibaliz Urresola, por "20.000 espécies de abelhas"

Melhor Ator Revelação: Matías Recalt, por "A sociedade da neve"

Melhor Atriz Revelação: Janet Novás, por "O corno"

Melhor direção de produção: Margarita Huguet, por "A sociedade da neve"

Melhores efeitos especiais: Pau Costa, Félix Bergés e Laura Pedro, por "A sociedade da neve"

Melhor som: Jorge Adrados, Oriol Tarragó e Marc Orts, por "A sociedade da neve"

Melhor maquiagem e cabeleireiro: Ana e Belén López-Puigcerver e Montse Ribé, por "A sociedade da neve"

Melhor figurino: Julio Suárez, por "A sociedade da neve"

Goya de Honra: Juan Mariné

Goya Internacional: Sigourney Weaver