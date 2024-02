Robert De Niro, 80, decidiu quebrar o silêncio sobre a morte de seu neto, Leandro De Niro Rodriguez, aos 19 anos. Leandro morreu em julho de 2023, em decorrência de uma overdose acidental de medicamentos controlados e drogas.

O ator hollywoodiano falou, pela primeira vez, sobre a perda em entrevista à revista "People". "É apenas chocante. Jamais pensei que isso poderia acontecer", disse Robert De Niro.

Abalado com as memórias: "E aí comecei a pensar em todas as coisas que poderia, ou talvez deveria, ter feito com ele. Não sei se teria feito alguma diferença. Então é isso que está sempre batendo na minha cabeça. Não deveria ter acontecido".

Condenação

De acordo com os médicos de Nova York, a morte de Leandro se deu a uma reação tóxica de cinco medicamentos controlados misturados a cocaína.

Sofia Haley Marks, 20, foi presa em seguida, por ser responsável pela venda dos produtos ao rapaz; ela aguarda julgamento.

Leandro era filho de Drena, adotada por De Niro durante o casamento dele com a atriz Diahnne Abbott, entre 1976 e 1988.