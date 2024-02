"Renascer", remake de Bruno Luperi para a obra clássica de seu avô, Benedito Ruy Barbosa, entrou em sua segunda fase, na última segunda-feira (5/2), na TV Globo. Avançando três décadas na narrativa, apenas oito personagens continuam sendo interpretados pelos mesmos atores.

Entre eles estão, Jacutinga, papel de Juliana Paes, e Norberto, encarnado por Matheus Nachtergaele. Há, no entanto, mudanças profundas no núcleo central do folhetim. José Inocêncio, agora na faixa dos 60 anos, está na pele de Marcos Palmeira e não mais na de Humberto Carrão.

Vivido pelo jovem ator Adanilo, na primeira parte da novela, Deocleciano, o braço direito de Inocêncio, é interpretado por Jackson Antunes. Sua mulher, Morena, antes personagem de Uiliana Lima, agora é interpretada por Ana Cecília Costa.

Já o mascate Rachid é dividido entre pai e filho. Na segunda fase de "Renascer", Gabriel Sater dá lugar a Almir Sater.

Novos personagens

Outros 18 personagens são incorporados, agora, à trama do folhetim, notadamente os filhos de José Inocêncio. Marcello Melo Jr. dá vida a José Bento, enquanto os papéis de José Venâncio e José Augusto são feitos, respectivamente, por Rodrigo Simas e Renan Monteiro.

Outro destaque da novela é a personagem Buba, mulher de José Venâncio, que sonha em ser mãe, mas sofre preconceito por ser uma mulher trans. No remake de Luperi, Buba é interpretada pela atriz trans Gabriela Medeiros.