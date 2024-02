O rapper Killer Mike foi preso durante a premiação do Grammy neste domingo (4), em Los Angeles. O artista levou três prêmios na noite e foi escoltado algemado por policiais pouco antes do início da transmissão do evento na televisão.

A polícia de Los Angeles ainda não divulgou o motivo da prisão de Killer Mike. Ele foi levado pelos policiais às 16h22 no horário local.

Momento em que o rapper Killer Mike foi preso Redes Sociais/Reprodução

De acordo com a Variety, o rapper pode ser liberado ainda hoje pela polícia, mas ainda não está claro se ele será processado no departamento ou na Arena Crypto.com.

Imagens da escolta foram publicadas no X, o antigo Twitter, pelo jornalista Chris Gardner.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8