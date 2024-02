“Eu não quero me apaixonar. Se alguma vez fizesse isso, acho que teria um ataque cardíaco”. O refrão de ‘Heart attack’, um dos maiores hits de Demi Lovato, virou piada nas redes sociais. Isso porque a cantora subiu ao palco de um evento para mulheres com problemas cardiovasculares e cantar justamente a canção que fala de um ataque cardíaco.

SOCORRO! A Demi Lovato cantando ‘Heart Attack’ em um evento para mulheres com problemas cardiovasculares pic.twitter.com/EC5yPuo3PU — POPTime (@siteptbr) February 1, 2024





Demi foi uma das atrações do encontro ‘Go red for women’, organizado pela The American Heart Association's (Associação Americana de Corações), que é uma organização não-governamental que junta fundos para mulheres com doenças cardiovasculares. O evento foi realizado nessa quarta-feira (31/1), nos Estados Unidos, e buscava conscientizar sobre doenças cardiovasculares em mulheres.

"Estou nos bastidores do show, onde as mulheres estão juntas por uma causa incrível, que é salvar a vida de outras mulheres contra a doença cardiovascular", celebrou Demi. Além de ‘Heart attack’, a cantora também cantou alguns outros sucessos da carreira, que animaram o público.

Mas, por causa do meme, o momento circulou nas redes sociais. “Eu já tô há meia hora rindo disso e só consegui comentar agora porque a crise de riso passou”, disse um perfil.

“Ela já teve parada cardíaca, então, de certa forma, ela tem local de fala”, brincou outro. “Depois de cantar ‘Cool for the summer’ em uma tempestade de neve...divônica”, lembrou um usuário.

Muita gente chamou Demi de sem noção, mas a coincidência gerou uma identificação. “Sou meio que assim”, respondeu uma jovem.