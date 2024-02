Vídeo do Padre Marcelo Rossi foi usado para criticar igreja

Depois dos usuários das redes sociais de fora do Brasil descobrirem o Padre Marcelo Rossi, o líder da banda de metal Behemoth, Adam Danski, publicou o vídeo em que uma mulher empurra o religioso do altar e celebra a agressão. O episódio aconteceu em 2019, mas só agora, em 2024, as imagens viralizaram na internet gringa.

O metaleiro, conhecido por criticar a religião, postou as imagens ao som da música “Kill the Christian” (em tradução livre, “Mate o Cristão”), da banda Deicide. “Assistindo repetidamente! Essa é a forma de lidar com os padres, senhoras”, escreveu na legenda.

Essa não é a primeira vez que o cantor critica a Igreja Católica. Em 2007, o líder da banda polonesa rasgou uma bíblia em cima do palco e chamou a instituição de “seita criminosa”. Ele foi processado pelas declarações.

A agressão a Padre Marcelo Rossi aconteceu durante a missa de encerramento do acampamento “Por hoje não”, no interior de São Paulo. O registro ganhou grande repercussão na época. O religioso caiu de uma altura de dois metros, mas não teve nenhum ferimento.

O susto foi o ponto de virada para que Rossi adotasse uma rotina intensa de exercícios físicos. As imagens do padre brasileiro super musculoso conquistaram os internautas gringos. “Para malhar, ele usa água benta”, brinca um dos vídeos virais.