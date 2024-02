Adele não tem previsão de shows no Brasil

Após causar ansiedade nos fãs dizendo que tinha um anúncio a ser feito nesta quarta-feira (31/1), a cantora Adele contou que fará quatro apresentações em Munique, na Alemanha. A britânica não se apresenta em solo europeu desde 2016.

Atualmente, a cantora faz uma bem sucedida residência em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os shows na Europa estão marcados para os dias 2, 3, 9 e 10 de agosto de 2024. “Não me apresento na Europa desde 2016! Eu não poderia pensar em uma maneira mais maravilhosa de passar meu verão e encerrar esta linda fase da minha vida e carreira com shows mais perto de casa durante um verão tão emocionante”, disse.

Os shows acontecerão no estádio Munich Messe, em um ambiente ao ar livre criado exclusivamente para as apresentações especiais. Segundo a imprensa internacional, a arena contará com uma combinação de arquibancadas, para espectadores curtirem sentados, e pista, que permitirão assistir ao show de pé. Ao todo, são esperadas 80 mil pessoas por noite.

Antes de divulgar os shows na Alemanha, Adele postou diversas fotos em preto e branco, o que aumentou os rumores de um novo álbum ou anúncio de uma vinda para o Brasil. Mas parece que a diva pop não pretende visitar as terras tupiniquins.

Em novembro de 2023, um produtor de shows que não teve a identidade revelada contou ao site Popline que Adele não tem interesse de fazer uma turnê no Brasil. “Não foram poucas as propostas de promotoras e também de festivais da América do Sul que já escutaram muitos “não” e agora o silêncio é resposta”, afirmou.

A explicação seria que a cantora não gosta de fazer turnês mundiais. “Ela já falou em entrevistas que não gosta de grandes plateias. No início, parecia um recado para o mercado subir a oferta, mas definitivamente não é sobre dinheiro”, revelou.