O câmpus Prado da Estácio vai virar “cidade geek” neste fim de semana. O Festival Gamer e Geek será realizado neste sábado (27/1) e domingo (28/1), com vários quiz, concursos de cosplay/pet e k-pop, torneio de games e desafio Minecraft. Tudo ao som da banda The Call Of Nerds, conhecida por tocar trilhas de animes, filmes e desenhos.



“A gente começou fazendo torneio de games para as pessoas comuns. Nosso grande diferencial é que transformamos qualquer jogo em torneio. Na pandemia, fizemos o primeiro torneio de Among Us do Brasil, na Copa Unimed, para 120 escolas. Daí começamos a ficar especialistas em torneios de games”, conta Derik Dionizio, CEO da Torneio de Games e produtor do evento.



“A gente percebeu que o universo gamer está inserido dentro do universo geek. Ambos têm crescido não só no Brasil, mas no mundo”, afirma ele.



A indústria de jogos eletrônicos se fortalece a cada ano. Em 2023, ultrapassou o cinema em faturamento, com cerca de US$ 188 bilhões contra US$ 77 bilhões. Em 2024, deve movimentar US$ 242,7 bilhões.



“Esses encontros são importantes sob vários aspectos, movimentam não só a economia da cidade, como estimulam a inovação e oportunidades de negócio. Nesta edição, teremos exposição de produtos. Tem a parte de profissões do futuro, com um bate-papo sobre elas. Eu mesmo sou exemplo disso tudo: hoje, vivo de organizar torneios de videogame, é meu ganha pão”, afirma Dionizio.



O evento contará com figuras de destaque do universo digital, como Digo Soares, Julha, Julio e Luisa Pacheco, destaca.

Arenas temáticas estarão à disposição do público, com espaços dedicados aos jogos atuais, experiências imersivas em realidade virtual, mesas de RPG e jogos de cartas estratégicos.

Cartões-postais em Minecraft



Haverá também espaço para a cultura da capital, estimulando a construção de pontos turísticos de BH no Minecraft por crianças; áreas destinadas a jogos de dança, como o Just Dance; e a nostalgia dos retrogames na arena Retrô.



“Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o universo gamer não é só São Paulo e Rio de Janeiro, queremos mostrar que BH tem potencial e pessoas trabalhando na área. A gente está trazendo, por exemplo, o Duke chargista, convidado bastante especial. E o Digo, que é streamer e já foi apresentador da NFA, um dos maiores torneios de emulador para free fire do Brasil e do mundo”, diz Derik Dionizio.



FESTIVAL GAMER E GEEK



Neste sábado (27/1) e domingo (28/1), das 14h às 19h, na Estácio Prado (Rua Erê, 207, Prado). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Ingresso social: entrada franca, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível para cada dia do evento (alunos e professores Zion e Estácio, cosplayers e responsáveis cospets, participantes do concurso k-pop, jogadores Play Energy de 14 a 25 anos, crianças de até 2 anos, idosos e pessoas com deficiência). Informações: www.festivalgg.com.br.