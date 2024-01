O Prêmio Literário Máquina de Contos recebe inscrições até 24 de abril. Serão contemplados três autores inéditos. Eles vão ganhar R$ 2 mil, terão contos publicados na plataforma ligada à premiação e farão parte de um livro, ao lado de 10 autores detentores de menção honrosa. O resultado será divulgado em junho.



O tema é livre, válido para textos inéditos de autores maiores de 18 anos, brasileiros, que não tenham livros publicados de forma comercial, em mídia eletrônica ou impressa. Podem participar escritores com autopublicações e/ou participantes de coletâneas. As inscrições gratuitas estão disponíveis no site www.maquinadecontos.com.br/premio2024, assim como o regulamento.

Júri

A comissão julgadora reúne o escritor Tiago Velasco e o jornalista e críico literário Sérgio Tavares. Em três edições, o prêmio teve 3.437 contos inscritos de autores de todo o Brasil.



Entre os autores que já publicaram na Máquina de Contos estão Itamar Vieira Júnior, Eliana Alves Cruz, Jarid Arraes, Geovani Martins, Natalia Borges Polesso, Carlos Eduardo Pereira, Rafael Gallo, Cristhiano Aguiar, Adriana Lisboa, Sérgio Rodrigues e Andréa del Fuego.



Informações podem ser obtidas em premioliterario@maquinadecontos.com.br e @gravioladigital_oficial.