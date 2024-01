Prevista para estrear em 2025, a quinta e última temporada de ‘Stranger things’ começou a ser filmada nesta semana. E, a cada nova imagem divulgada nos sets da série da Netflix, os fãs aumentam a curiosidade sobre a história. As fotos parecem dar algumas pistas sobre o futuro da história, como desfecho de personagens, locais e salto no tempo.

important transmission from the set of Stranger Things 5: Hellfire lives! ???? from @rossduffer pic.twitter.com/jbUMWmiTSO — Stranger Things (@Stranger_Things) January 11, 2024

Dustin (Gaten Matarazzo) aparece usando a camisa do ‘Hellfire club’, grupo do jogo de RPG ‘Dungeons & dragons’, que apareceu na última temporada. Além do uniforme, o ator faz a pose dos chifres de diabo característicos de Eddie Munson (Joseph Quinn). “ Importante transmissão do set de ‘Stranger things 5’: Hellfire vive!”, diz a legenda da publicação da Netflix.



Gaten Matarazzo on the set of Stranger Things 5. pic.twitter.com/YrJcaveJ7V — 21 (@21metgala) January 11, 2024

Em outra foto, Dustin aparece em frente ao túmulo de Eddie – o que confirmou que o personagem morreu e não ficou preso no mundo invertido. O personagem de Quinn apareceu na série na quarta temporada, como o simpático roqueiro e líder do Hellfire club. Eddie se tornou o queridinho do público, especialmente quando ele toca ‘Master of puppets’, do Metallica, e se sacrifica para salvar Hawkins.

No último episódio da temporada, o adolescente é dado como desaparecido. Mais do que mostrar que Eddie está morto, a foto mostra que o túmulo dele foi vandalizado, com a palavra “burn”, ou queime, em português, provavelmente no inferno.

Vale lembrar que Eddie presencia a morte de Chrissy (Grace Van Dien), após ser capturada pelo vilão Vecna (Jamie Campbell Bower), e acaba acusado de sua morte. Além de ser considerado assassino, o personagem é considerado líder de um culto satanista pelos cidadãos de Hawkins – tudo isso por gostar de jogar RPG.

Dustin era amigo próximo de Eddie e presenciou seu sacrifício. Na foto, o garoto parece estar usando os anéis do roqueiro – sugerindo algum tipo de homenagem.

Outra dica que os fãs já pegaram é sobre os outros membros do cast da série. Na foto publicada pela Netflix anunciando o início das gravações, aparecem as pessoas que dão vida à história. Winona Ryder, David Harbor, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery , Maya Hawke, Brett Gelman, Priah Ferguson, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Linda Hamilton e os irmãos Duffer estão presentes.

Todos esses atores já eram esperados ou já foram previamente anunciados como novos membros do elenco (por exemplo, Linda Hamilton). Mas a presença de uma atriz chamou atenção: Amybeth McNulty, que interpreta Vickie na série.

A garota também chegou na quarta temporada, como o interesse amoroso de Robin (Maya Hawke). A amiga de Steve (Joe Keery) tinha muito medo de se declarar e manteve seus sentimentos em segredo. Vickie passou parte da série apagada, por conta das lutas da turma com Vecna. Mas, no final da temporada, Robin descobre que sua crush tinha um namorado.

Mais tarde, a garota corajosa descobre que a personagem de McNulty está solteira. Na última cena, elas aparecem fazendo sanduíches para os sem-teto. Nos novos episódios, parece que Vickie desempenhará um papel maior. O que será que estão preparando?