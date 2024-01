O espetáculo “Elis, a musical”, sucesso de público e crítica, retorna a BH em 2 e 3 de fevereiro, no Teatro Sesc Palladium (Rua Tupinambás, 956 – Centro), para temporada que comemora os 10 anos da montagem estrelada por Laila Garin e dirigida por Dennis Carvalho.

Desde a estreia em 2013, o musical teve 360 apresentações e público de 325 mil espectadores em diversas cidades brasileiras. A temporada especial traz novidades no elenco, nos figurinos e na cenografia. Assinado por Nelson Motta e Patrícia Andrade, o texto reconta episódios da curta e turbulenta vida de Elis Regina, tendo a história do Brasil dos anos 1950 a 1970 como pano de fundo.

A atriz Lílian Menezes alterna o papel de Elis Regina com Laila, assim como ocorreu na temporada 2013. Haverá três apresentações em BH: no sábado (2/2), às 20h30, e no domingo (3/2), às 16h30 e 20h30. Ingressos estão disponíveis no site Sympla, a R$ 180 (inteira, plateia 1), R$ 120 (inteira, plateia 2) e R$ 50 (inteira, plateia 4). Plateia 3 esgotada.