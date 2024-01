Anitta traz seu projeto folião à Esplanada do Mineirão no próximo dia 27

Em 2023, Belo Horizonte foi palco para shows de pesos-pesados do pop rock internacional, como Paul McCartney e Roger Waters, além de astros do primeiro escalão da MPB, de Marisa Monte a Caetano Veloso, passando por Maria Bethânia, Ludmilla, Ney Matogrosso e Jorge Ben Jor. O ainda incipiente calendário de atrações musicais que vão passar pela capital mineira ao longo de 2024 mostra que a maré segue alta, com muitas e diversificadas opções.

O ano começa com artistas de diferentes perfis se apresentando em espaços para grandes públicos ao longo deste mês. Quem abre a agenda, no próximo domingo (14/1), é Thiaguinho, que encabeça a festa “Na vibe do verão”, que vai contar, ainda, com shows de Greg & Gont e Atitude 67. O evento acontece na UNI-BH, no bairro Buritis, e os ingressos do primeiro lote custam a partir de R$ 110.

Prata da casa, hoje um dos principais nomes do rap nacional, Djonga leva ao Arena Hall, no dia 19, a abertura da turnê do álbum “Inocente demotape”, lançado em outubro do ano passado, com ingressos a partir de R$ 20. No dia seguinte, o cantor capixaba Silva traz à cidade o projeto pré-carnavalesco “Bloco do Silva”, no Mirante Olhos D’Água, tendo como convidados Marcelo D2, Jorge Aragão, Melly, Pathy Dejesus e DJ Kingdom. Ingressos custam a partir de R$ 120.

Em 26 de janeiro, outro nome que se projetou de Minas para o Brasil, a cantora Marina Sena, traz à capital a turnê “Vício inerente”, de seu último álbum. O show no Arena Hall tem ingressos a partir de R$ 80. A banda goiana Boogarins, no mesmo dia, se apresenta na casa de shows A Autêntica, celebrando os 10 anos de lançamento do disco de estreia, “As plantas que curam”, com ingressos a partir de R$ 60.

Bruce Dickinson é atração de 28 de abril, no Arena Hall Torben Christensen/AFP



Presença de Anitta

A Esplanada do Mineirão será palco, no próximo dia 27, do projeto “Ensaios da Anitta”, que pela primeira vez aterrissa em Belo Horizonte. Os ingressos para assistir ao show da cantora cujo nome reverbera internacionalmente custam a partir de R$ 120. No mesmo dia, Fábio Jr. leva suas baladas românticas para o Arena Hall, com entrada a partir de R$ 100.

Em 29 de janeiro, em plena segunda-feira, o guitarrista Slash apresenta no Arena Hall seu projeto solo ao lado de Myles Kennedy and The Conspirators. A meia-entrada já acabou. Inteiras custam R$ 680, para pista premium, e R$ 340, arquibancada, à venda na bilheteria da casa e no site eventim.com.br.

Em 23 de fevereiro, a banda Bala Desejo traz ao Palácio das Artes o show que marca o seu fim. Com trajetória tão meteórica quanto efêmera, o grupo formado em 2021 por Zé Ibarra, Júlia Mestre, Dora Morelenbaum e Lucas Nunes conquistou o Grammy Latino. Os ingressos custam a partir de R$ 40.

A banda Sepultura, que também coloca ponto final na carreira, inicia pela sua cidade natal, Belo Horizonte, a turnê de despedida, “Celebrating life through death”. O show de 1º de março, no Arena Hall, tem ingressos esgotados – o que dá margem para data extra. No dia seguinte, 2 de março, o cantor e compositor Jão chega com a “Superturnê”, que promove seu quarto álbum de estúdio, “Super”, de 2023. O show será na Esplanada do Mineirão, com ingressos variando de R$ 112,50 a R$ 900.

Já acabaram os ingressos para a despedida do Sepultura, de Andreas Kisser Mauro Pimentel/AFP



Festival pop punk

Em 10 de março, a “I wanna be tour”, voltada para os fãs do chamado pop punk – ou emocore –, que dominou as paradas nos anos 2000, reúne, na Arena Independência, Simple Plan, A Day To Remember, Pitty, All Time Low e Boys Like Girls. Os ingressospara o festival custam a partir de R$ 190.

Na mesma data, Roberto Carlos repassa sucessos de carreira, no Expominas, com ingressos a partir de R$ 600. Já no dia 23 de março, Zizi Possi e a filha, Luiza Possi, dividem o palco do Palácio das Artes, com entrada a partir de R$ 115. Na mesma data, o cantor Léo Santana grava no Mineirão show para o registro audiovisual “Léo & Elas” – projeto que inclui participações especiais –, com ingressos a partir de R$ 30.

Abril reserva duas atrações internacionais: o grupo Jethro Tull – que chega com sua “Rökflöte tour” para única apresentação no Arena Hall, no dia 9, com ingressos a partir de R$ 350 – e Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, lançando o álbum solo “The Mandrake project”, no dia 28, no mesmo palco, com ingressos entre R$ 300 e R$ 800.

Na seara da MPB, o cantor e compositor mineiro João Bosco celebra 50 anos de carreira no Grande Teatro do Palácio das Artes, em 19 de abril, com ingressos a partir de 85.

O primeiro semestre terá atrações internacionais: o tenor Andrea Bocelli, em 17 de maio, no Mineirão, com ingressos a partir de R$ 250, e o pianista Richard Clayderman, em 9 de junho, no Grande Teatro do Palácio das Artes, com entrada a partir de R$ 175.

Em 8 de junho, o Jota Quest aterrissa com a turnê “Jota 25 arenas” na Esplanada do Mineirão, com ingressos variando de R$ 70 a R$ 525.