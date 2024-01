A volta em massa do brasileiro aos teatros em 2023, após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar o fim da pandemia, terá reflexos positivos nas artes cênicas neste novo ano. Otimistas, companhias mineiras prevêem muito trabalho e anunciam novidades para 2024.

Até 5 de fevereiro, o Grupo Officina Multimédia apresenta no CCBB a peça “Vestido de noiva”, de Nelson Rodrigues, depois de lotar a sala no final do ano e fazer 81 sessões em todo o Brasil. Ao comentar as perspectivas para 2024, Ione de Medeiros, diretora do GOM, comemora o reencontro do cidadão com o palco.

“A tendência mais significativa é a volta do público. A pandemia distanciou muitas pessoas do teatro, cuja adaptação para o virtual nem sempre foi uma boa opção – algumas tentativas podem ter funcionado, mas não é a melhor escolha, porque teatro é arte presencial. O ator quer ver o público e o público quer ver o ator”, diz.

Ione de Medeiros prevê que os clássicos também ganharão força este ano, lembrando que companhias vêm montando peças baseadas em textos de Machado de Assis e Nelson Rodrigues, entre outros, além de releituras de Shakespeare.

“O clássico é clássico porque tem ali uma verdade que vai ser reconhecida para sempre. É o caso do Nelson Rodrigues, que fala de coisas atuais, ou seja, o que move o ser humano? Qual é a nossa identidade, nossa constituição?”, comenta. A Officina Multimédia pretende apresentar outra peça de Nelson em 2024.

Galpão anuncia a volta de "Cabaré coragem" ao palco do Galpão Cine Horto Galpão/divulgação



Saramago no Galpão

O Grupo Galpão inicia estudos para montar novo espetáculo baseado no romance “Ensaio sobre a cegueira”, de José Saramago, com direção de Rodrigo Portela. Também segue com a turnê de “Cabaré coragem”, que estreou em 2023. A peça voltará ao Galpão Cine Horto depois de circular por algumas cidades do Brasil.

O ator e diretor Eduardo Moreira saúda o reencontro do público com os palcos. “Espero que a tendência seja o aumento da produção teatral na cidade. Houve demanda reprimida por conta da pandemia, né? Muita coisa ficou represada e começou a ser produzida”, constata.

Porém, ele aponta um desafio para 2024. “Há um grande dilema neste momento: fazer espetáculos que se comuniquem de fato com as pessoas, justamente porque a pandemia revelou um público muito ávido por teatro. Acho que a tendência é de um teatro o mais diverso e heterogêneo possível, capaz de se comunicar com todas as plateias”, afirma.

A companhia Luna Lunera começa o ano a todo vapor. No início de fevereiro, o grupo vai encenar “Aquela que eu (não) fui” na Campanha de Popularização do Teatro e Dança, que começou na última quinta-feira (4/1).

“Também temos confirmadas apresentações virtuais de 'Manga, mosquitos e outras desaparições', 'No tengo amigos, tengo amores' e de duas cenas breves do projeto Convite pra Cena, que lançamos presencialmente em 2023 na Estação Lunar, sede da Luna Lunera, com parcerias especiais e fora do núcleo 'lunero'”, diz o ator e diretor Zé Walter Albinati.

Em fevereiro, atores da Cia. Luna Lunera vão apresentar a peça "Aquela que eu (não) fui" na Campanha de Popularização do Teatro Pablo Bernardo/Divulgação



Pautas identitárias

Ao comentar as tendências para este ano, Albinati aposta na temática engajada. “Alguns posicionamentos sociais e reivindicações de direitos vêm sendo cada vez mais trazidos à cena, e acredito que eles estarão presentes em 2024. Isso se intensificou na pandemia. Na volta intensa do teatro presencial, tem sido uma urgência abordar pautas identitárias e questões raciais e de gênero, seja de forma mais direta ou não”, acredita.

A companhia planeja temporadas das peças de seu repertório, como “Aqueles dois”, “Prazer” e “E ainda assim se levantar”. “Tomara que role!”, torce Albinati.

Animado, o diretor anuncia novas turmas para o curso In Cena, ministrado pelo grupo há 20 anos.

Bonecos do do grupo de teatro Giramundo são astros da série "Música de brinquedo", atração do canal Nick Jr André Martins/divulgação

Giramundo investe no audiovisual



O Giramundo está cheio de planos para 2024. A série que une bonecos à música erudita vai ganhar novo episódio, sob direção de Bia Apocalypse, abordando a trajetória do compositor Johann Sebastian Bach. O grupo se inscreveu em editais das leis de incentivo para viabilizar a produção de seriados e animações estrelados por bonecos.

“O que a gente percebe no campo do entretenimento, visto de modo amplo, é a produção audiovisual para a internet. Parece que não há outro caminho tão forte quanto este”, comenta Marcos Malafaia, diretor-presidente do Giramundo.

“Durante muito tempo, a gente suspirava tranquilo e pensava: 'OK, o mundo digital chegou, mas ele não vem até aqui'. Este 'aqui' é onde os homens fazem arte, poesia, cantam, pintam e dançam. A máquina é capaz de todo tipo de cálculo, mas ela não cria metáforas”, observa Malafaia.

Porém, o diretor pondera que as novas ferramentas da inteligência artificial (IA) ainda estão no início. “À medida que for sendo alimentada pela força da capacidade crescente da computação, ela (a IA) chegará para fazer trabalhos que normalmente eram feitos pelos artistas”, observa.

Legião de bonecos



Outra frente de trabalho do Giramundo diz respeito ao registro de sua trajetória de mais de 50 anos por meio de livros, além do trabalho de recuperação física dos bonecos e da memória técnica. Uma grande exposição está nos planos.

“Agora é hora de usar hologramas, QR codes, audiovisual, cinema e interação para colocar essa legião, o exército de bonecos em movimento. A gente está muito animado com a ideia de uma grande exposição”, diz Malafaia.

Outro plano é a escola do Giramundo. “Temos volume grande de demanda espontânea do público, sempre perguntando sobre cursos, oficinas, estágios. Então, é hora de investir no projeto de educação e de abrirmos a nossa escola em 2024”, revela.

Cia. Quatroloscinco vai estrear peça inédita, cinco anos depois do espetáculo "Tragédia" Luiza Palhares/divulgação

Lógica dos editais

Apesar das perspectivas otimistas para 2024, o pouco investimento nas artes e na cultura preocupa os integrantes do grupo de teatro contemporâneo Quatroloscinco. A questão financeira é um desafio para esta companhia de BH, criada em 2007.

“A gente sempre começa o ano meio que do zero, pois, infelizmente, vivemos da lógica dos editais e dos projetos que terminam a cada ano. É muito difícil planejar e programar atividades a longo prazo”, diz Marcos Coletta, fundador do Quatroloscinco.

“O que temos no momento é um espetáculo novo, com previsão de estreia para o segundo semestre. Será a nossa primeira peça nova, como grupo, desde “A tragédia”, de 2019. Depois de cinco anos, teremos a primeira peça inédita”, diz.



Ajuntamentos e coletivos



O ator, diretor e dramaturgo torce para que se volte a pensar as artes cênicas coletivamente, “nos agrupamentos e nos ajuntamentos”, diz. “É isso que fortalece e renova o teatro”, observa.

“Os ajuntamentos são a tendência que eu gostaria de ver em 2024. Seria a valorização dos grupos, (o que poderia se dar) também por meio dos editais, né? Isso se perdeu durante a pandemia, a gente ficou muito isolado. Vejo que existe a tendência atual de se fazer apenas trabalho solo”, conclui Coletta.