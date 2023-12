A escritora Paula Pimenta lança neste sábado (9/12), às 11h, na Livraria Leitura do Pátio Savassi, a quinta temporada da série “Minha vida fora de série” (Editora Gutemberg). Outras histórias da mineira foram adaptadas para o audiovisual, como o conto "Inverno”, da coletânea “Um ano inesquecível”, lançado pela Prime.

O primeiro volume de “Fazendo meu filme” está em fase final de produção no cinema e deverá ser lançado no início do ano que vem. Nos volumes anteriores de “Minha vida fora de série”, o leitor acompanhou a trajetória de Priscila desde a adolescência. Nessa quinta temporada, já no início da vida adulta, a protagonista embarca para Nova York, determinada a deixar o passado para trás, depois do término do namoro com Rodrigo, e acaba conquistando mais do que esperava.

“Ela começa com 13 anos e vai crescendo no decorrer dos volumes. No primeiro está com 13, no segundo 16, no terceiro com 19 e nesse agora com 20 anos, terminando com 21. É interessante ver o começo da vida profissional dela, que muda de país e agora está em Nova York, nos Estados Unidos. Então, fiz meio que um spin-off do ‘Fazendo meu filme’, criando outra série no mesmo universo literário.”

Primeira vez sozinha

“Agora Priscila tem que aprender, pois é a primeira vez que está sozinha”, diz a escritora. “E ela começa a história ainda bem chateada com o término do namoro, mas vai se redescobrindo. Ela quer mesmo é ficar um tempo só para aprender a se conhecer melhor. E é isso, a gente acompanha toda a jornada dela durante um ano, em Nova York, até voltar para o Brasil. E acontecem muitas coisas, pois ela acaba participando de várias produções de teatro em Nova York, conhecendo pessoas novas e fazendo novas amizades.”

Paula Pimenta estreou na literatura em 2001, com a coletânea de poemas “Confissão”. Porém o sucesso chegou em 2008, quando o romance “Fazendo meu filme” se transformou em best-seller. Isso fez com que as aventuras da jovem Estefânia Castelino Belluz, a Fani, personagem principal do livro, virassem uma série composta por cinco títulos.

Desistência do jornalismo

Ela comenta que resolveu estudar jornalismo porque gostava de escrever e queria ser jornalista. “Porém, quando escrevia, os professores me perguntavam: 'Cdê o formato jornalístico? Cadê o lead? O texto não pode ser tão opinativo assim'. Comecei então a ver que gostaria realmente de contar histórias. Então saí do jornalismo e me transferi para a publicidade e fui levando a escrita como hobby. Fui para Londres, em 2005, e lá fiz um curso de escrita criativa. Foi nessa fase que escrevi o ‘Fazendo meu filme’. A partir dali entendi que queria mesmo era ser escritora.”

“O meu primeiro livro publicado é de poemas, mas a minha praia é mesmo o romance”, diz a escritora. “Agora, por causa da minha filha, estou escrevendo também um livro infantil. São histórias que ela me pede para contar. Resumindo, então, esse novo trabalho que está sendo lançado é o quinto livro da série e acho que o próximo será o último. Ainda não é o final da história, pois vou começar a escrever o sexto e último da série.”

“MINHA VIDA FORA DE SÉRIE”

Livro de Paula Pimenta. Lançamento neste sábado (9/12), às 11h, na Livraria Leitura do Pátio Savassi, Avenida do Contorno, 6.061, São Pedro. Informações: 3263-8521

Editora Gutemberg

R$ 78

624 páginas