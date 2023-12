Orlando de Oliveira Vaz com a mulher, Maria Isabel, em cerimônia realizada em Belo Horizonte

Orlando de Oliveira Vaz Filho, presidente emérito da Academia Mineira de Letras, morreu ontem, em Belo Horizonte, aos 88 anos. O corpo do advogado e escritor será velado na sede da AML até as 16h e será sepultado às 17h desta sexta-feira (8/12), no Parque da Colina.



Vaz ocupou a cadeira 34 da Academia Mineira de Letras. Bacharel em direito pela Faculdade de Direito da UFMG, foi secretário de Educação de Belo Horizonte, deputado estadual, presidente da Hidrominas e diretor-geral da Casa do Brasil na Cidade Internacional da Universidade de Paris.



“Orlando tinha um grande compromisso com a educação. Como secretário municipal, inaugurou várias escolas em Belo Horizonte, além de haver lecionado por muitos anos. Sua atuação como advogado também foi notável e será lembrada por todos”, afirmou Jacyntho Lins Brandão, presidente da AML.



“Otávio Mangabeira, trajetória de uma consciência”, “Entre o Saara e a Europa”, “Pedro Aleixo: um nome na história” e “Visão política da educação” estão entre os livros de Oliveira Vaz.

Nascido em Belo Horizonte em 29 de agosto de 1935, ele deixa a esposa, Maria Isabel, e dois filhos.