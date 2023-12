Para a psicanalista e professora aposentada da UFMG Ana Cecília Carvalho, a leitura é um hábito cultivado desde a infância, tanto que acabou se tornando escritora, com mais de 10 livros publicados. Essa relação com o mundo das letras vem sendo transmitida de geração para geração. Agora, ela apresenta o fruto da parceria com a sua neta Stella Valente, de 7 anos: o livro "O mundo das fitinhas perdidas" (Pangeia Editorial), cujo lançamento será neste sábado (9/12), às 14h, na Livraria Quixote.

Desde que a menina tinha 2 anos, os pais e a avó – que não hesita em se afirmar "coruja" – contavam histórias para ela antes de dormir. Com o tempo, Stella passou a participar da construção dessas histórias. "Em meados do ano passado, ela começou a aprender a ler e escrever, então combinamos de fazer um livro juntas", conta Ana Cecília.

Ela diz que inventava as histórias que contava para a neta, que, por sua vez, contribuía com sugestões e rumos para o enredo. "O mundo das fitinhas perdidas" nasce desse jogo literário que explora a oralidade, conforme aponta. "A história foi sendo construída oralmente pela primeira vez com a Stella fazendo intervenções, incluindo elementos a partir da imaginação dela, sempre de modo coerente. Ela ia ouvindo, imaginando as cenas e propondo novos personagens, por exemplo", destaca.



PROCESSO CRIATIVO

Com a trama toda elaborada, foi relativamente fácil escrever o livro, de acordo com Ana Cecília. "Enquanto eu estava falando, Stella estava dentro da história. É uma menina que tem uma inteligência e uma percepção muito notáveis. Ela é sensível, presta atenção, participa das coisas, propõe alternativas, quer dizer, tem recursos de criação", diz.

Outra qualidade que ela observa na neta é a capacidade de suportar o tempo necessário para que as coisas aconteçam. "Essa espera normalmente implica em certa frustração, por não ver pronto aquilo que você está fazendo. Para Stella, é prazeroso criar. Às vezes, a gente faz um rascunho, não dá certo, aí tem que descartar e começar outro. Ela vivenciou isso muito bem enquanto estávamos tentando dar forma escrita a uma história inventada na forma oral", ressalta.

Ela prefere não revelar do que trata o livro, "para não dar spoiler", mas diz que ele transita por uma realidade onírica no qual mistério e suspense se entrelaçam com afetos e descobertas. Apesar do início familiar da história – "Era uma vez uma menina que se perdeu na floresta" –, o enredo segue por caminhos inusitados e surpreendentes, segundo a autora.



ESPAÇO PARA O LEITOR

"O mundo das fitinhas perdidas" traz ilustrações feitas com lápis de cor pela própria Stella, trabalhadas pela designer Alexandra Abdala. O projeto gráfico inclui espaços para a interação do leitor, que pode colorir, desenhar ou escrever dialogando com a história. "A base são os desenhos da Stella, mas em cima disso tem esse trabalho muito cuidadoso e muito bonito da Alexandra", destaca Ana Cecília. A obra faz parte da faz parte da Edições Saruê, segmento da Pangeia dedicado à literatura infantil.

"O mundo das fitinhas perdidas"

• De Stella Valente e Ana Cecília Carvalho

• Pangeia Editorial/Edições Saruê

• Preço: R$ 59,90

• Lançamento neste sábado (9/12), das 14h às 16h, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi), com distribuição de pipoca, algodão-doce e água. Evento gratuito.