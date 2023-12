Para comemorar o Jubileu de Centenário da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, o Sesc/MG, com apoio do Sindilojas BH e Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, promove nesta sexta-feira (8/12), às 19h30, uma edição especial do projeto Minas ao Luar. A versão pocket terá as participações das cantoras Bárbara Barcelos e Aline Calixto e será realizada na própria igreja, com entrada gratuita.

Um dos expoentes da nova geração de cantoras, Bárbara apresentará o show "Quarteto de Mil Tons”, abrindo o evento. Ela canta acompanhada pelos músicos Wilson Lopes (guitarra), Beto Lopes (baixo) e Lincoln Cheib (percussão). “Faremos uma grande homenagem ao Milton Nascimento, com músicas que marcaram a carreira dele, como ‘Para Lennon e McCartney’, entre outras, como algumas também do lado B.”

Ao todo, Bárbara cantará 15 canções. “Serão 14 de Bituca e a única que não é dele é ‘Amor de índio’ (Beto Guedes e Ronaldo Bastos), mas que ele também interpretava em seus shows”. Wilson, Beto e Lincoln são músicos que tocaram muitos anos com Milton e que agora fazem parte do Quarteto Mil Tons. “Eu também participei da turnê com Bituca por dois anos, o que muito me orgulha. Gostamos muito de Milton, que é mineiro de coração e que representa muito bem Minas Gerais. Por isso, queremos fazer essa homenagem a ele.”

Cantora e compositora, Calixto apresentará seu projeto “Clara Viva”, no qual interpreta um repertório com os maiores sucessos da artista mineira. Cantora, compositora, Clara Nunes era considerada uma das maiores intérpretes do país e morreu em 1983, aos 40 anos, vítima de um choque anafilático.

Homenagem a Clara Nunes

Com o objetivo de homenageá-la, Calixto lançou, em agosto, o álbum ‘Clara Viva’. Ela estará acompanhada dos músicos Thiago Delegado (violão), Marcela Nunes (flauta) e Robson Batata (percussão) e cantará as 12 faixas do disco, além de outras músicas que marcaram a trajetória de Clara.

“No show, assim como no disco, contemplo hits como ‘Morena de Angola’ e ‘Conto de areia’, entre outros, além daquelas músicas que, embora, maravilhosas, não fizeram tanto sucesso, como ‘Fuzuê’ e ‘Afoxé para Ogum’, que são canções lindas.”

Calixto explica que o repertório do show vai além do samba. “Isso porque Clara foi uma cantora que não gravou somente esse gênero. Boa parte do repertório dela é samba, mas o que trago no disco e no show vai além disso. Mostramos todas essas facetas de Clara, então teremos também forró e afoxé, para trazer essas nuances dela, porém com um olhar atual e contemporâneo que trago através do meu canto e dos arranjos.”

A cantora explica que esse é o seu último show de 2023 aberto ao público. “Agora só volto em janeiro, porém com o Bloco da Calixto e aí é outra onda. Já virei a chave, colocando no modo ativar Bloco da Calixto. Estamos com a agenda cheia e olha que ano que vem o Carnaval promete.”

MINAS AO LUAR

Nesta sexta (8/12), às 19h30, shows com Bárbara Barcelos e Aline Calixto, na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Rua Sergipe, 175, Funcionários. Entrada franca.