No mesmo dia em que Taylor Swift foi anunciada como a personalidade do ano, pela revista Time, uma multidão esperava que ela subisse ao palco em Detroit, nos Estados Unidos, após o locutor do show dar dicas de que a Loirinha ia fazer uma surpresa para o público. Mas não foi a artista mais ouvida do Spotify que subiu ao palco, mas sim uma cover chamada Trailor Swift, o que revoltou o público.

O show ‘Jingle ball’ contou com nomes como Usher, Jelly Roll e Big Time Rush, e foi realizado pela rádio iHeartRadio. Em determinado momento, o locutor começou a anunciar uma atração surpresa. “No início deste ano, ela veio para nossa cidade”, disse. Taylor levou a ‘The Eras Tour’ para Detroit em junho destr ano.

“Ela está sem dúvida tendo o melhor ano de todos os tempos”, continuou o locutor. "Alguém conhece uma música chamada 'Cruel Summer?’ Alguém conhece uma música chamada 'Karma'?”, questionou, citando grandes hits da Loirinha.

O público já estava em euforia, quando o locutor pediu para que a multidão fizesse “barulho” para a cantora. Foi então que um letreiro luminoso se acendeu, com o nome de Trailor Swift. A plateia começou a vaiar a cover. Os registros do momento foram compartilhados nas redes sociais.

Segundo a imprensa local, Trailor era uma persona de Kristin Penrose, produtora da rádio. “A energia rapidamente diminuiu quando ela tocou uma versão desafinada de 'Fearless'”, contou um perfil nas redes sociais.