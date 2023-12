A atriz Florence Pugh posava para fotos durante um painel da Comic Con Experience - CCXP, nesse domingo (3/12), quando foi atingida no olho direito por uma pulseira. O objeto foi jogado por uma pessoa da plateia.

Falta de respeito??



Acertaram algo no rosto de Florence Pugh na #CCXP23 pic.twitter.com/dp3nP8fn1c — Space Geek (@spacegeek_) December 4, 2023

Ao lado de Zendaya, Timothée Chalamet e outros colegas de elenco do filme ‘Duna 2’, Florence olhava para os fotógrafos, mas foi interrompida pela pulseira arremessada. Assustada, a atriz apanhou o objeto e mostrou aos colegas no palco para tentar entender o que tinha acabado de acontecer. O ator Austin Butler olhou incrédulo a cena.

Quem estava no local contou que quem atirou a pulseira queria presentear a artista. Momentos antes, o elenco de ‘Duna 2’ deu autógrafos e tirou fotos com alguns fãs. Alguns perfis relatam ainda que a pessoa foi expulsa do local.

Após o ocorrido, fãs de Pugh foram ao perfil da artista pedir desculpas. “Por favor, não nos odeie por conta do que aconteceu hoje na CCXP. Foi uma situação inaceitável e desconfortável, e eu sinto muito por isso. O Brasil te ama de verdade e nós queremos o melhor para você. Eu realmente sinto muito pelo que aconteceu. Eu espero que você volte ao Brasil um dia”, escreveu um internauta.

“O Brasil te ama. Desculpe essa loucura que aconteceu no palco, viu, Florence?”, comentou outro. “Em nome dos fãs brasileiros e do público, eu peço desculpas pelo incidente de hoje. Nós não gostamos disso. Nós somos um público apaixonado que ama exaltar nossos ídolos. Espero que você esteja bem e se sinta confortável e confiante de voltar ao Brasil”, apontou um fã, que ainda disse amar a atriz.

Em nota, a equipe do CCXP repudiou o incidente e disse que ela está bem. “A organização do festival não compactua com atitudes que coloquem em risco a integridade do público, dos convidados, dos apresentadores e de todos os colaboradores presentes. Imediatamente ao ocorrido (uma pulseira jogada por um fã para a atriz e que acabou atingindo-a) foi solicitado, pelo microfone, calma ao público e ainda que os fãs não arremessassem nada em direção ao palco evitando possíveis acidentes. A atriz recebeu toda assistência do evento ao sair do local e passa bem”, diz o comunicado.