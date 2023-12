Durante o show de Paul McCartney na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesse domingo (3/12), o músico interrompeu a apresentação ao ver que um fã tinha passado mal. Preocupado, o ex-Beatle perguntou se estava tudo bem e, só depois da resposta positiva, seguiu cantando.

Nas redes sociais, um jovem, identificado como Vinicius, revelou que a vítima era seu pai, Marcelo. “Caras e meu pai fez o SIR PAUL MCCARTNEY parar o show e cagar de medo de ‘taylorar’ porque tomou um tandrilax e desmaiou na pista”, escreveu no X, antigo Twitter. O rapaz fez referência ao show de Taylor Swift no dia 18 de novembro, no Rio de Janeiro, quando mais de mil pessoas precisaram de atendimento médico e uma fã morreu durante a apresentação.

Segundo o jovem, o pai estava acompanhado de um amigo, que resolveu registrar o momento, “se não, ninguém ia acreditar”. No vídeo, é possível ver o homem deitado, recebendo atendimento dos bombeiros. Ao fundo, Paul está parado, olhando a cena e perguntando se está tudo bem. “Nó, Marcelão, até o Paul parou o show”, diz o amigo no vídeo.

Conforme Vinicius publicou nas redes sociais, o pai passa bem, mas desmaiou duas vezes após ter tomado o relaxante muscular, além disso, não tinha comido nada e o local estava muito abafado. Mas o jovem, que assistiu ao show de outro setor, separado do pai, explicou que a Arena MRV estava distribuindo água para os fãs no local.

Público emocionado

Para além do momento inusitado, o show de Paul marcou os fãs por outro motivo: a emoção. “Melhor dia da minha vida”, escreveu um fã nas redes sociais. “Sem palavras. Só agradecer por mais uma oportunidade de ver o maior da história de perto”, publicou outro. “Ô, trem bão! Paulinho animadíssimo, público também! Finalmente um show como deve ser!”, elogiou uma publicação.

Além da performance do britânico, a presença de Milton Nascimento na plateia não passou despercebida pelos internautas. “Imagina o privilégio do Paul em ter Milton Nascimento como presença. E isso não desmerece a imensidão do Paul e o que ele representa. Apenas para ilustrar a magnitude da obra do nosso querido Bituca para o mundo”, diz um comentário.

“Paul, convida Milton Nascimento para cantar amanhã”, pediu uma fã. McCartney sobe ao palco da Arena MRV novamente hoje. O show está marcado para às 20h.

Confira o setlist do show: