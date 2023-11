RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Equipes das emissoras Globo e Record se desentenderam na porta do IML, na região central do Rio, na manhã deste sábado (18) em busca de um depoimento do pai da fã morta em show de Taylor Swift. Pelo menos oito equipes estavam no Instituto Médico Legal aguardando atualizações do laudo de Ana Benevides, a jovem que morreu durante a apresentação no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (17).

Weiny Machado, o pai de Ana, chegou ao local em silêncio e afirmou que não gostaria de conversar com a imprensa. Quatro horas depois, no entanto, uma produtora do Fantástico (Globo) se aproximou e chamou ele para uma rápida conversa, levando-o para um carro parado no estacionamento. Percebendo a movimentação, os representantes das emissoras se indignaram e cercaram o veículo.

Machado, então, foi visto concedendo uma entrevista dentro do veículo para os profissionais da Globo. Do lado de fora, uma equipe da Record reclamou e foi a primeira a se aproximar do carro, já com câmeras ligadas e dizendo que estava em um link ao vivo informando que o pai não daria entrevistas.

Depois de 10 minutos, Machado saiu do carro da Globo e conversou rapidamente com a imprensa. Ele disse que não desejava falar com os jornalistas porque aguardava o resultado do laudo final e a liberação do corpo.

Procuradas pelo F5, a Globo e a Record não se manifestaram sobre a situação até a última atualização desta reportagem.