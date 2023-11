Ator Paulo Hesse, na pre-estreia da peça "Callas", com direção de Marília Pêra, no Teatro Itália, em São Paulo (SP), em 2014

Morreu, nesta terça-feira (14/11), o ator Paulo César Boeta, conhecido como Paulo Hesse, aos 81 anos. A causa da morte do artista não foi divulgada. O ator ficou conhecido por atuar em novelas da TV Globo, como O Cravo e a Rosa (2000), Paraíso Tropical (2007), Selva de Pedra (1986) e Rabo-de-Saia (1984).

O velório e sepultamento de Paulo ocorrerão no Cemitério da Paz, no bairro do Morumbi, localizado na Zona Sul de São Paulo, na quinta-feira (16/11), a partir das 9h.

Nas redes sociais, a atriz Bárbara Bruno, filha dos atores Nicette Bruno e Paulo Goulart, lamentou a morte do ator. "Vá em paz querido! Viva Paulo Hesse", escreveu.

Paulo poderá ser visto nas televisão no reprise da novela Paraíso Tropical, que vai ao ar no Vale a pena ver de novo da TV Globo, a partir de dezembro. Na trama, o ator interpreta o personagem Laranjeiras.

O ator nasceu em 1 de abril de 1942, em Caçapava, São Paulo. Ele começou a trajetória artística em 1966, no espetáculo de teatro profissional, no Teatro Municipal de São Paulo, com a peça Antígona, de Sófocles, com direção de Benjamin Cattan.