Em cartaz no Centro Cultural UFMG, a coletiva “Adjacências” reúne obras de professores da Escola Guignard da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). A mostra é fruto de pesquisas do grupo Este – Estudo em Artes, realizadas desde 2020, e pode ser visitada até 17 de dezembro.

“Adjacências” revela várias abordagens sobre o espaço e seu entorno, com reflexões sobre a paisagem, as mudanças provocadas pelo homem e o conceito de lar.

De acordo com o curador Sebastião Miguel, o grupo surgiu da iniciativa de professores que haviam feito doutorado em Coimbra, em Portugal.

A artista e professora Isaura Pena destaca a importância da ação do grupo durante a pandemia. Diz que ele foi fundamental como ponto de encontro tanto para pesquisas teóricas quanto para a prática artística.

Em “Adjacências”, cada autor compartilha sua própria perspectiva, explorando a imprecisão nos limites do pensamento e o constante exercício de observação. A mostratraz trabalhos dos professores Bruna Mibiell, Claudia Renault, Edna Moura e Isaura Pena, além do mestrando Rodrigo Castilho. Com forte enfoque metafórico, as obras vão da fotografia à instalação.

“Não são paisagens naturalistas, nós não estamos lidando com artistas realistas ou naturalistas. Aqui estamos lidando com questões mais filosóficas do espaço e do tempo. Nada melhor para discutir o tempo e o espaço do que a paisagem”, afirma o curador Sebastião Miguel, também professor da Uemg.

A mostra evoca lugares próximos de todos nós, as redondezas do cotidiano, apresentando paisagens vivas e em constante movimento – seres, pedras, mares, montanhas e árvores.

“Quando montamos esta exposição, pensamos em iluminação mais baixa, uma penumbra, para que as pessoas possam ver os detalhes do trabalhos, possam estar imersas e deslocadas do exterior do centro cultural”, afirma o curador.

A exposição busca explorar o conceito de lugar e como a paisagem se relaciona com ele por meio das camadas de lembranças e de estratos de rochas. “A paisagem é muito mais do que um objeto a ser observado. Antes de ser paisagem, é um lugar”, afirma Isaura Pena. (Luísa Lombardi)

“ADJACÊNCIAS”

Exposição coletiva. Em cartaz até 17/12. Centro Cultural UFMG (Av. Santos Dumont, 174, Centro). De terça a sexta, das 9h às 20h; sábado, domingo e feriados, das 9h às 17h. Entrada franca